مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در نشست با مدیران مراکز معاینه فنی سنگین استان، بر لزوم اعمال نظارت‌های دقیق و مستندسازی چک‌لیست‌های فنی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی بیان داشت: شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و افزایش چشمگیر قیمت اقلام مصرفی نظیر لاستیک و قطعات یدکی، لزوم دقت در کنترل ها را افزایش می دهد.

وی افزود: ثبت مستندات و انطباق دقیق چک ‌لیست‌ها با واقعیت ناوگان، مسئولیتی اساسی است تا از پیامدهای حقوقی و سوانح جبران‌ناپذیر جاده‌ای پیشگیری شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به تجارب سوانح گذشته و سهم تقصیر مراکز فنی و شرکت‌های حمل‌ونقل در مراجع قضایی، تصریح کرد: مواردی نظیر جابه‌جایی پلاک میان خودروها یا تغییرات غیراستاندارد در ساختار ناوگان از جمله تغییر چیدمان صندلی‌ها خط قرمز نظارت است و مراکز معاینه فنی باید ضمن اعمال قانون و دقت نظر، مانع از صدور برگه‌های مغایر با استانداردهای ایمنی شوند.