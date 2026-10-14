به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نشست با اصحاب رسانه،با اعلام اینکه طرح آزمایشگاه مرجع ملی این دانشگاه از میان ۹۰ پیشنهاد ارائه شده در کشورانتخاب شده است گفت: با دریافت تأییدیه‌های لازم از وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای تأمین اعتبار در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است؛ که در صورت تخصیص اعتبار و اجرای طرح، این مجموعه می‌تواند به یکی از آزمایشگاه‌های مرجع کشور تبدیل شود و به نیاز‌های پژوهشی و تخصصی منطقه شمال‌غرب پاسخ دهد.

نصیری قیدار‌ی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای گسترش فعالیت‌های فناورانه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: ایجاد برج فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر زیرساخت‌های مرتبط با مرکز داده در دستور کار قرار دارد و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ادامه داد: در مرحله نخست، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری حدود هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده است. همچنین توافقی برای بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه سرمایه‌گذاری دانشگاه انجام شده است.

نصیری‌قیداری با اشاره به برنامه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه، گفت: واگذاری بلندمدت زمین برای فعالیت این شرکت‌ها با حفظ مالکیت دانشگاه بر اراضی انجام می‌شود و ایجاد فضا‌های کارگاهی نیز در برنامه قرار دارد.

تأکید بر واگذاری طرح‌های پژوهشی صنایع به دانشگاه‌های استان

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت را یکی از ضرورت‌های توسعه استان دانست و گفت: دانشگاه ظرفیت علمی و تخصصی مناسبی برای حل مسائل صنایع و دستگاه‌های اجرایی دارد و انتظار می‌رود شرکت‌ها و صنایع استان، اجرای طرح‌های پژوهشی خود را بیش از گذشته به دانشگاه‌های بومی واگذار کنند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه در طرح‌های مرتبط با صنعت و جامعه مشارکت دارند و افزایش این سهم از برنامه‌های دانشگاه است

برگزاری «شب علم» در دانشگاه علوم پایه زنجان

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از برگزاری رویداد «شب علم» در هفتم آبان‌ماه خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این رویداد با استقبال ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر همراه شود و بنیاد علم ایران نیز از برگزاری آن حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی برای این رویداد تدارک دیده شده است، افزود: برگزاری کارگاه‌های علمی، اجرای آزمایش‌ها و فعالیت‌های تعاملی، نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های علمی، معرفی و عرضه کتاب و همچنین برنامه‌های فرهنگی، هنری، آشپزی و سینمایی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده است. بازدید و دیدار با استاد یوسف ثبوتی نیز در برنامه‌های مرتبط مورد توجه قرار دارد.

جایگاه علمی دانشگاه در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، گفت: ۱۳ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در فهرست پژوهشگران پراستناد جهان قرار دارند و بیش از ۱۱ درصد اعضای هیئت علمی نیز در فهرست دو درصد پژوهشگران پراستناد جهان معرفی شده‌اند. همچنین چهار نفر از اعضای هیئت علمی در فهرست یک درصد دانشمندان برتر قرار دارند.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه در شاخص‌های علمی بین‌المللی، کسب رتبه پنجم دانشگاه در شاخص نیچر ایندکس را از جمله دستاورد‌های این مجموعه برشمرد و افزود: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز از نظر ظرفیت‌ها و عملکرد آزمایشگاهی، رتبه نخست استان و رتبه دوازدهم کشور را کسب کرده است.

او همچنین با اشاره به انتشار دو نشریه علمی جدید در حوزه‌های نانوفناوری و تغییر اقلیم، بر ضرورت گسترش تولید علم در زمینه مسائل نوظهور و نیاز‌های جامعه تأکید کرد.

توسعه همکاری‌های بین‌المللی و فعالیت‌های اجتماعی

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از امضای تفاهم‌نامه همکاری این دانشگاه با مرکز بین‌المللی علوم شیمیایی و زیستی دانشگاه کراچی پاکستان خبر داد و گفت: همکاری‌های علمی دانشگاه با مجموعه‌هایی در چین، روسیه، ارمنستان و برخی کشور‌های همسایه نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ها وتعاملات علمی دنبال می‌شود.

نصیری‌قیداری برضرورت تقویت همکاری میان دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار استفاده بیشتر از توان پژوهشی دانشگاه‌های استان برای حل مسائل منطقه‌ای شد..

وی با تأکید بر اینکه علوم پایه موتورمحرک توسعه علوم مختلف است، افزود: شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال باعث شده است بخشی از جوانان به سمت رشته‌هایی بروند که تصور می‌کنند آینده شغلی مطمئن‌تری دارند، اما برای اصلاح این روند، دولت و مجلس باید تدابیر مؤثرتری اتخاذ کنند و حمایت ازرشته‌های علوم پایه را در اولویت قرار دهند..

نصیری قیداری با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برای آشنایی دانش‌آموزان با این رشته‌ها، گفت: برگزاری مدارس علمی در حوزه‌های علوم زمین، شیمی، ریاضی و فیزیک از جمله اقدامات دانشگاه است.این برنامه‌ها در قالب دوره‌های دو تا پنج‌روزه برگزار می‌شود و دانش‌آموزان ضمن حضور در دانشگاه، با مفاهیم و جذابیت‌های این علوم آشنا می‌شوند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ادامه داد: علوم پایه برخلاف برخی حوزه‌های کاربردی، معمولاً در کوتاه‌مدت به نتیجه اقتصادی نمی‌رسد و نباید انتظار داشت که هر پژوهش بنیادی بلافاصله به ثروت یا محصول تجاری تبدیل شود. برای نمونه، مکانیک کوانتومی در ابتدا کاربرد‌های تجاری گسترده‌ای نداشت، اما امروزه مبنای بسیاری از فناوری‌های مورد استفاده در جهان است.

نصیری قیداری با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰۰ رویداد علمی در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز مختلف در جریان سال جهانی علوم پایه، گفت: در آن دوره تلاش شد اهمیت علوم پایه برای جامعه و مسئولان تبیین شود و مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و بیانات مرتبط با این موضوع نیز گردآوری و در قالب کتاب منتشر شد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر سیاست‌گذاران به این حوزه، گفت: دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی علاوه بر وظیفه آموزشی و پژوهشی، باید اهمیت علوم پایه و پیامد‌های کاهش استقبال از آن را برای مسئولان تشریح کنند تا حمایت‌های لازم در قوانین، برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه پیش‌بینی شود