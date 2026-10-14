نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دستاورد‌ها و فعالیت‌های پژوهشگران، نخبگان و نوآوران کشور موضوع این مجموعه است.

دختر قهرمان جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۹ از شبکه ورزش سیما پخش می‌شود.

این برنامه روایتی از تلخ و شیرینی‌های مسیر قهرمانی برای دختران ورزشکار ایرانی است.

باشگاه هم صدا ویژه علاقمندان به گویندگی رادیو، بازیگری نمایش رادیویی، دوبله و تولید پادپخش ۲۵ مهر در ایران صدا افتتاح می‌شود.

به گفته غفاری، مدیر پایگاه ایران صدا، هدف این مجموعه ایجاد سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات، سوابق آموزشی و نمونه‌کار‌های استعداد‌های صوتی است که از سراسر کشور شناسایی و پرورش یافته‌اند.

مجموعه «سه برادر» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه نهال پخش می‌شود.

این مجموعه داستان ماهیگیری است که تصمیم می‌گیرد مهارت‌های جنگی را به پسران خود آموزش دهد.