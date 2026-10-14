به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره آموزش‌وپرورش استثنایی استان گفت: در این دوره از رقابت‌های ملی که با حضور نمایندگان برتر استان‌های سراسر کشور برگزار شد، گروه پسران مرکز آموزشی پیش حرفه‌ای پویا در بخش «فعالیت‌های آوایی» و «هنر‌های نمایشی» درخشیدند.

ماندگار افزود: کسب این رتبه کشوری، نتیجه تلاش بی‌وقفه دانش‌آموزان، هدایت‌های دلسوزانه مربیان متخصص و همراهی خانواده‌های آنان است که در این رقابت‌ها، دانش‌آموزان پسر استان توانستند با ارائه اجرای هنرمندانه خود جایگاه سوم کشوری را به خود اختصاص دهند.

وی گفت: هنر در مدارس دانش آموزان با نیاز‌های ویژه، ابزاری قدرتمند برای افزایش اعتمادبه‌نفس، مهارت‌های ارتباطی و شکوفایی استعداد‌های نهفته دانش‌آموزان است.