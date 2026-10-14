مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: بارش‌های اخیر که به جاری شدن سیلاب و وارد آمدن خسارت‌ به زیرساخت‌ها، زمین‌ها و تاسیسات در مناطق شمال استان منجر شد، هشداری جدی برای آغاز فصل بارش و پیامدهای آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی مدیرکل هواشناسی اردبیل اظهار کرد: آخرین خروجی مدل‌های اقلیمی و پیش‌بینی‌های فصلی از وقوع بارش‌های فراتر از نرمال در ماه‌های مهر و آبان خبر می‌دهد و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و توجه جدی شهروندان به هشدار‌های هواشناسی ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: این رخداد‌ها به روشنی نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری منطقه در برابر بارش‌های رگباری و شدید زیاد است و رفتار‌های جوی نیازمند پایش مستمر و اقدام‌های پیشگیرانه است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تبیین شرایط سینوپتیکی و الگو‌های کلان حاکم بر اقلیم منطقه گفت: بررسی مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که در ماه‌های مهر و آبان، مجموع بارش‌های استان متمایل به ارقام بالاتر از حد نرمال خواهد بود.

وی اضافه کرد: یکی از محرک‌های اصلی این تغییر، تقویت شاخص‌های پیوند از دور و شکل‌گیری پدیده قدرتمند سوپر ال‌نینو در سال جاری است؛ سامانه‌ای اقلیمی که از نظر آماری و دینامیکی، ظرفیت تقویت سامانه‌های مدیترانه‌ای و سودانی و انتقال رطوبت مناسب به عرض‌های جغرافیایی کشور و منطقه شمال غرب را افزایش می‌دهد.

کوهی با اشاره به تغییر الگو‌های بارشی و وقوع بارش‌های متمرکز و رگباری، عنوان کرد: با توجه به اقلیم کوهستانی استان اردبیل و شیب تند حوضه‌های آبریز، رگبار‌های کوتاه مدت می‌تواند در کم‌ترین زمان به روان‌آب‌های سطحی و سیلاب‌های مخرب تبدیل شود.

وی تاکید کرد: از این رو از هم‌استانی‌ها به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد سیلاب درخواست می‌شود که پیش‌بینی‌های کوتاه مدت و سطوح مختلف هشدار‌های جوی (زرد، نارنجی و قرمز) اداره‌کل هواشناسی اردبیل را به طور ویژه رصد نمایند و از توقف یا تردد در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.