به گزارش‌ گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای اف سی، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق رقابت می‌کنند و از هر منطقه ۸ تیم برتر راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم‌های استقلال تهران و تراکتور تبریز با توجه به قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول پس از ناتمام ماندن فصل به عنوان نمایندگان ایران معرفی شدند، اما به علت شرایط جنگی از میزبانی مسابقات محروم هستند. هر یک از تیم‌ها در دور گروهی بر اساس قرعه، ۴ دیدار خانگی و ۴ دیدار خارج از خانه با حریفان مختلف برگزار خواهد کرد و جدول مسابقات به صورت کلی محاسبه خواهد شد.

نتایج و برنامه ادامه هفته دوم به این شرح است:

دور گروهی - هفته دوم:

منطقه غرب:

السد قطر ۰ - ۲ الهلال عربستان (گل‌ها: اولی واتکینز در دقیقه ۴۰ و روبن نه وس ۶۵ - پنالتی)



الاتحاد عربستان ۱ - ۲ شباب‌الاهلی امارات

در تیم شباب الاهلی، سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش ایرانی و سردار آزمون مهاجم ایرانی به طور کامل بازی کردند و رضا غندی پور دیگر مهاجم ایرانی از دقیقه ۱۶ به میدان آمد. مرصاد سیفی مدافع ایرانی نیز غایب بود. آزمون در دقایق ۷ و ۱۶ زننده گل‌های تیمش بود. غندی پور پاس گل دوم را مهیا کرد. ریکارد ریوس هافبک کلمبیایی در دقیقه ۶۶ زننده گل تیم الاتحاد بود.

تیم تراکتور تبریز پیش از این ۰ - ۱ مغلوب تیم شباب الاهلی امارات شد و برابر تیم الشَمال قطر به تساوی بدون گل رسید.

تیم استقلال پیش از این ۳ - ۰ تیم ۳ - ۰ السد قطر و ۲ - ۱ تیم الغرافه قطر را شکست داد



در جدول منطقه غرب تیم‌های ۶ امتیازی العین امارات، استقلال تهران، الهلال عربستان و شباب الاهلی امارات (تیم سعید عزت اللهی، سردار آزمون، رضا غندی پور و مرصاد سیفی) اول تا چهارم هستند. تیم پاختاکور ازبکستان (تیم مرتضی پورعلی گنجی) با ۲ امتیاز نهم است و تیم تراکتور تبریز با ۲ امتیاز به رده دوازدهم صعود کرد. تیم الوصل امارات (تیم مهدی طارمی) بدون امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.

منطقه شرق:

نیوکاسل جتس استرالیا ۱ - ۳ گامبا اوزاکا ژاپن

کیوتو پرپل سانگا ژاپن ۱ - ۰ راتچابوری تایلند

پوهانگ استیلرز کره جنوبی ۰ - ۲ جوهور دارالتعظیم مالزی



در تیم جوهور شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تا دقیقه ۷۴ در میدان حضور داشت و در دقیقه ۱۰ کارت زرد گرفت. زاهدی در دقیقه ۴۹ پاس گل اول تیمش را نیز ارسال کرد.

شانگهای پورت چین ۱ - ۱ دائه جون هاناسیتی زن کره جنوبی

بوریرام یونایتد تایلند ۰ - ۱ بیجینگ گوان چین

کنگ آن هانوی ویتنام ۰ - ۱ کاشیما آنتلرز ژاپن

برنامه - چهارشنبه ۲۲ مهر:

ویسل کوبه ژاپن - جیونبوک هیوندای کره جنوبی

کاشیوا ریسول ژاپن - تای پورت تایلند



در جدول منطقه شرق تیم‌های ۶ امتیازی کاشیما آنتلرز، گامبا اوزاکا و بیجینگ گوآن اول تا سوم هستند. تیم جوهور دارالتعظیم (تیم شهاب زاهدی) با ۴ امتیاز پنجم است.