مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تعیین تکلیف ۱۰۷ پرونده واگذاری اراضی در کمیسیون ماده ۲ طی سه‌ماهه دوم سال جاری با هدف ساماندهی اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از رکود طرح‌های تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تعیین تکلیف ۱۰۷ پرونده واگذاری اراضی در کمیسیون ماده ۲ در سه‌ماهه دوم سال جاری با هدف ساماندهی اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از رکود طرح‌های تولیدی خبر داد.

نبی‌الله یزدی اظهار کرد: در سه‌ماهه دوم امسال، پنج جلسه تخصصی برای بررسی پرونده‌های متقاضیان برگزار شد که در جریان آن، ۳۱ پرونده واگذاری اولیه به مساحت ۱۸۱ هزار و ۵۰ مترمربع بررسی شد و درباره ۷۶ پرونده مربوط به تمدید قرارداد‌ها و جایگزینی اراضی به مساحت ۲۲۹ هزار مترمربع تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به اهمیت این فرایند افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف جلوگیری از رکود طرح‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی بهره‌برداران انجام می‌شود.

یزدی ادامه داد: رسیدگی منظم و قانونی به پرونده‌ها، ضمن کاهش بروکراسی اداری، از بلاتکلیفی اراضی جلوگیری می‌کند و زمینه لازم را برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان فارس فراهم می‌آورد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه تأکید کرد: امور اراضی استان با رعایت ضوابط و قوانین جاری، بررسی پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا مسیر اجرای طرح‌های واجد شرایط و دارای توجیه اقتصادی هموارتر شود و بهره‌برداران بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت‌های تولیدی خود را توسعه دهند.