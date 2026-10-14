رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همراهی مردم ترکیه با کودکان شهید میناب را جلوه‌ای از انسان‌دوستی و نشانه‌ای از بیداری افکار عمومی جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس این سازمان، در دیدار با اعضای کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای که با هدف اعلام همبستگی و خونخواهی دانش‌آموزان شهید میناب عازم ایران شده‌اند، از همراهی و همدردی مردم ترکیه با ملت ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به بازتاب حضور این کاروان در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: مردم ایران محبت‌ها و همراهی‌های شما را فراموش نخواهند کرد؛ چراکه دوستان واقعی ملت‌ها در روز‌های سخت شناخته می‌شوند. در جریان جنگ نیز شاهد جلوه‌های ارزشمندی از همدردی مردم ترکیه بودیم؛ از جمله افرادی که با خودرو خود را به مرز‌های ایران رساندند تا همبستگی‌شان را با مردم کشورمان نشان دهند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اهمیت فراتر از ظاهر این حرکت انسان‌دوستانه افزود: شاید در نگاه نخست، اقدام شما صرفاً حرکتی برای ابراز همدردی با کودکانی باشد که مظلومانه جان خود را از دست داده‌اند، اما حقیقت این است که شما با این اقدام، پیام بزرگ‌تری را به جهان منتقل می‌کنید.

ایمانی‌پور با اشاره به تحولات پیش‌روی جهان تصریح کرد: سال‌ها تلاش شد تمدن غربی به‌عنوان الگویی بی‌بدیل به جهان معرفی شود، اما حوادث اخیر، پرسش‌های جدی درباره ادعا‌های مطرح‌شده در زمینه حقوق بشر و عملکرد نهاد‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. امروز نگاه بسیاری از مردم جهان در حال تغییر است و حرکت‌هایی همچون اقدام شما می‌تواند صدای مظلومیت مردم ایران و فلسطین را به گوش جهانیان برساند.

وی خطاب به اعضای کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای گفت: شما در این مسیر، صدای مظلومیت مردم ایران و فلسطین هستید و با اقدام خود نشان می‌دهید که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اید. این حرکت، اقدامی ارزشمند در مسیر دفاع از مظلومان و ترویج صلح و همدردی میان ملت‌هاست.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأثیر شهادت رهبر شهید و دیگر شهدای ایران بر همبستگی اجتماعی، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم خون شهدا موجب زنده ماندن انقلاب و کشور می‌شود و یکی از برکات این خون‌های پاک، بیداری مردم و تقویت همبستگی ملی است.

ایمانی‌پور همچنین با اشاره به فعالیت گسترده رسانه‌های فارسی‌زبان علیه ایران و تأثیر جنگ شناختی بر افکار عمومی، بر اهمیت روایتگری آگاهانه و رساندن واقعیت‌های میدانی به افکار عمومی جهان تأکید کرد.

وی در پایان، با یادآوری این بیت از سعدی که «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز»، از اعضای کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد نام آنان به‌دلیل این اقدام انسان‌دوستانه، همواره با نیکی و احترام در خاطره ملت‌ها باقی بماند.