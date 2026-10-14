آموزش و پرورش ۲ رکن جدا از هم نیستند و باید اصول تربیتی را در فرآیند آموزش بگنجانیم تا دانش‌آموز در مسیر یادگیری رشد شخصیتی نیز داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: آموزش و پرورش نباید تنها به دنبال انتقال دانش به دانش‌آموزان باشد بلکه باید اصول تربیتی را در تمامی برنامه‌های آموزشی استفاده کند.

اصول تربیتی برنامه‌های آموزشی

ناصر علی‌فر در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: آموزش و پرورش ۲ رکن جدا از هم نیست و باید اصول تربیتی را در فرآیند آموزش بگنجانیم تا دانش‌آموز در مسیر یادگیری رشد شخصیتی نیز داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مساجد برای تربیت دانش آموزان ادامه داد: با ایجاد تعامل سازنده و برقراری ارتباط موثر با نهاد‌های مختلف موفق شدیم از ظرفیت مساجد برای ایجاد فضا‌های آموزشی و تربیت دانش آموزان استان استفاده کنیم.

علی‌فر با تاکید بر لزوم مشارکت سازنده همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها در مدیریت آموزشی استان، افزود: برای رسیدن به موفقیت در بحث آموزشی استان نباید به صورت جزیره‌ای عمل کرد و باید از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای رشد دانش آموزان استفاده کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تعامل سازنده بین آموزش و پرورش استان و نهاد‌های فرهنگی و تربیتی و حوزه‌های علمیه را یکی از راهکار‌ها و الزامات رشد و تربیت دانش آموزانی با هویت ایرانی و اسلامی دانست.

دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه کشور نیز در نشست با مدیران آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد؛ رویکرد دولت مشارکت همه دستگاه‌‍‌ها و نهاد‌ها در آموزش و پرورش است و شعار سه‌گانه «عدالت، کیفیت و هویت» مسئولیت‌بخشی به همه نهاد‌ها در این حوزه را ایجاب می‌کند.