به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در هفتمین نشست تخصصی «جهاد تبیین» با موضوع «بازخوانی و واکاوی واقعیت‌های دوران پهلوی؛ تبارشناسی مسجدستیزی در رژیم پهلوی از واقعه ۲۴ مهر ۱۳۵۷ مسجد جامع کرمان تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲»، اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال‌های اخیر، در کنار برنامه‌های ثابت خود برای بزرگداشت مناسبت‌ها و ایام‌الله انقلاب اسلامی، فعالیت‌های جدیدی را در حوزه تبیین آغاز کرده است. انتشار بیانیه‌های تحلیلی با هدف تولید محتوا درباره موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی و مناسبت‌های مختلف و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی و تبیینی، از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: این بیانیه‌ها با هدف بررسی پژوهشی موضوعات مختلف منتشر می‌شوند و از طریق پیامک، پایگاه اطلاع‌رسانی شورا و رسانه‌های مختلف در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرند. در بررسی واقعیت‌های دوران پهلوی، چهار مؤلفه استبداد، وابستگی، دین‌ستیزی و رویکرد‌های ضد مردمی رژیم مورد توجه قرار دارد و در این میان، بررسی روند مواجهه با مساجد و نهاد‌های مذهبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حمله به این مسجد جامع کرمان در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ و به شهادت رسیدن شماری از مردم و انقلابیون، یکی از صفحات مهم تاریخ انقلاب اسلامی بود که باید در پیوند با سایر حوادث آن دوره مورد بررسی قرار گیرد.

معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: پس از شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی در سال ۱۳۵۶، موج اعتراضات مردمی گسترش یافت و قیام ۱۹ دی قم، قیام ۲۹ بهمن تبریز و حوادث بعدی، زنجیره‌ای از اعتراضات را شکل دادند که در نهایت به گسترش نهضت انقلابی مردم ایران منجر شدند.

وی با اشاره به حوادث تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ خاطرنشان کرد: ممانعت از برگزاری مراسم چهلم شهدای قیام ۱۹ دی در مسجدی در تبریز و برخورد با حاضران، زمینه‌ساز اعتراضات گسترده مردم شد. در جریان این حوادث، محمد تجلی به‌عنوان یکی از شهدای قیام تبریز معرفی شده است. تعرض به مساجد در تبریز و کرمان را باید در چارچوب تحولات آن دوره و روند گسترش اعتراضات مردمی بررسی کرد؛ چراکه این حوادث به یکدیگر پیوسته بودند و در شکل‌گیری فضای انقلابی جامعه تأثیر گذاشتند.

حجت الاسلام و المسلمین میرتاج الدینی همچنین با اشاره به حوادث دی‌ماه سال گذشته مدعی شد که تعرض به مساجد و اماکن مذهبی در جریان آن حوادث، یادآور رویکرد‌های ضد دینی دوران پهلوی بود و تأکید کرد که بررسی این موضوعات می‌تواند به شناخت بهتر پیوند‌های تاریخی و فکری میان جریان‌های سیاسی کمک کند. هدف از برگزاری نشست‌های تخصصی «جهاد تبیین»، آشنایی بیشتر نسل جوان با واقعیت‌های تاریخی است. در این نشست‌ها تلاش می‌شود با بررسی مستند حوادث و گفت‌و‌گو درباره ابعاد مختلف آنها، زمینه شناخت دقیق‌تر تاریخ معاصر ایران فراهم شود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره جایگاه مساجد و نکوهش تخریب آنها، بر ضرورت توجه به حرمت اماکن مذهبی تأکید کرد و خواستار تبیین ابعاد تاریخی و اجتماعی تعرض به مساجد در دوران پهلوی شد.