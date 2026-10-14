دانشجویان دانشگاه آزاد نجف‌آباد، با تکیه بر علم و عشق به میهن، امروز برای بالا بردن پرچم ایران کنار هم ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در آیینی با در دست گرفتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، با یکدیگر هم‌عهد و هم‌قسم شدند تا دست در دست یکدیگر، پای ایران و تمامیت کشور بایستند.

دانشگاهیان در این مراسم با تأکید بر جایگاه پرچم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی از اهمیت پاسداشت ارزش‌های ملی و اتحاد و همراهی آنها در سازندگی و بالندگی کشور گفتند.