به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان سمنان گفت : در روستاها و مناطق عشایری این استان یک هزار و ۶۰۰ بانوی ساکن هستند که به مناسبت روز روستا تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند.

الهه کلانتری افزود: به همین مناسبت و با هدف حمایت معیشتی از مستمری بگیران بیمه روستایی و عشایری ، برای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان سمنان ، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای برای هر نفر واریز شد.