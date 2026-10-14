به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی از آمادگی بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در هفت منطقه جنوبی پایتخت برای عرضه محصولات کشاورزان و تولیدکنندگان بدون دریافت هزینه غرفه خبر داد و گفت: با حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم محصولات، انتظار می‌رود قیمت کالاها در این بازارچه‌ها حتی کمتر از میادین میوه و تره‌بار باشد.

وی با استقبال از مشارکت دولت در طرح تورم صفر و ایجاد بازارهای محلی، افزود: شهرداری تهران در کنار طرح تورم صفر، برای کمک به معیشت مردم، ظرفیت بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا را ایجاد کرده است. در حال حاضر، در هفت منطقه جنوبی شهر تهران، با مدیریت سازمان میادین، این امکان فراهم شده است تا تولیدکنندگان و کشاورزان از سراسر کشور بتوانند برای عرضه مستقیم کالاهای خود در این بازارچه‌ها حضور پیدا کنند.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: تنها شرط این همکاری این است که در واقع، قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه محصولات آن‌ها کمتر از قیمت محصولات در میادین میوه و تره‌بار ما باشد. دلیل آن نیز مشخص است چراکه هزینه اجاره فضا را پرداخت نمی‌کنند، عرضه مستقیم دارند و واسطه‌ها نیز حذف شده‌اند. انتظار ما این است که قیمت‌ها حتی از قیمت محصولات در میادین میوه و تره‌بار نیز پایین‌تر باشد.