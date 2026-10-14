علم دامپزشکی پشتیبان سلامت جامعه و امنیت مواد غذایی کشور و دامپزشکان حافظان سلامت و امنیت فراورد‌های دامی به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دامپزشکان به عنوان حافظان سلامت غذایی، علاوه بر انجام اقدامات مراقبتی، پیشگیری، کنترلی و درمانی در جهت حفظ سرمایه‌های دامی، نقش موثری درسلامت جامعه انسانی و تضمین سلامت و کیفیت فراورده‌های خام دامی دارند.

از مهمترین اقدامات بهداشتی هر جامعه، تأمین مواد غذایی سالم و متناسب و ایمن سازی غذا از بیماری هاست که نقش تعیین کننده‌ای در بهداشت فردی و اجتماعی و سلامت افراد جامعه دارد که با نظارت‌های بهداشتی و تلاش بی وقفه دامپزشکان، فرآورده‌های خام دامی سالم عرضه و مصرف می‌شوند.