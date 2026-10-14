به گزارش‌ گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای اف سی، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق و در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه ۲ تیم راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم گل گهر سیرجان (تیم چهارم لیگ برتر ایران) به عنوان نماینده ایران معرفی شد، اما به علت شرایط جنگی از میزبانی مسابقات محروم است.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

هفته دوم:

منطقه غرب:

گروه یک:

چهارشنبه ۲۲ مهر:

نسف قرشی ازبکستان - الوحده امارات در قرشی

در تیم الوحده امارات محمد قربانی مدافع ایرانی و مبین دهقان هافبک ایرانی عضویت دارند.

الکویت کویت - الخالدیه بحرین در صلبیخات

در تیم الکویت علی پور دارا هافبک ایرانی عضویت دارد.

تیم الوحده امارات با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های نسف قرشی ازبکستان و الخالدیه بحرین با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم الکویت کویت بدون امتیاز چهارم است.

گروه دو:

چهارشنبه ۲۲ مهر:

الجزیره امارات - آرکاداغ ترکمنستان در ابوظبی

المحرق بحرین - گل گهر سیرجان ایران (ساعت ۱۹:۳۰ - در استادیوم السیب عمان - داور: نگودوی لان از ویتنام)

تیم گل‌گهر سیرجان ایران پیش از این برابر تیم الجزیره امارات به تساوی بدون گل رسیده است.

به علت قطع روابط سیاسی ایران با بحرین، مسابقه دو تیم به عمان منتقل شد.

تیم آرکاداغ ترکمنستان با ۳ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های یک امتیازی الجزیره امارات و گل‌گهر سیرجان ایران دوم و سوم هستند. تیم المحرق بحرین بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

گروه سه:

چهارشنبه ۲۲ مهر:

التعاون عربستان - الریان قطر در بُریده

الفیصلی اردن - النهضة عمان در امان

تیم الریان قطر با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های التعاون عربستان و النهضة عمان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم الفیصلی اردن بدون امتیاز چهارم است.

گروه چهار:

ایست بنگال هند ۲ - ۳ الشرطه عراق در کلکته

السیب عمان ۰ - ۳ الحسین اردن در السیب

تیم الشرطه عراق با ۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های الحسین اردن با ۴ و ایست بنگال هند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و السیب عمان بدون امتیاز چهارم است.

منطقه شرق:

گروه پنج:

چهارشنبه ۲۲ مهر:

ملبورن ویکتوری استرالیا - اف سی سئول کره جنوبی در ملبورن

پرسیب باندونگ اندونزی - دِکنگ ویِتل ویتنام در سوریانگ

تیم پرسیب باندونگ اندونزی با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های ملبورن ویکتوری استرالیا و دِکنگ ویِتل ویتنام با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم اف سی سئول کره جنوبی بدون امتیاز چهارم است.

گروه شش:

پنجشنبه ۲۳ مهر:

تای پو هنگ کنگ - لاین سیتی سیلرز سنگاپور در هنگ کنگ

پاتوم یونایتد تایلند - آدلاید یونایتد استرالیا در پاتوم تانی

تیم آدلاید یونایتد استرالیا با ۳ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های پاتوم یونایتد تایلند و لاین سیتی سیلرز سنگاپور با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تای پو هنگ کنگ بدون امتیاز چهارم است.

گروه هفت:

پنجشنبه ۲۳ مهر:

سوآی رینگ کامبوج - شانگهای شن هوآ چین در پنوم پن

تمپینس راورز سنگاپور - ماچیدا زلویا ژاپن در سنگاپور

تیم‌های ماچیدا زلویا ژاپن و شانگهای شن هوآ چین با ۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم‌های تمپینس راورز سنگاپور و سوآی رینگ کامبوج بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه هشت:

پنجشنبه ۲۳ مهر:

گانگ وون کره جنوبی - پنوم پن کراون کامبوج در گانگ نوئنگ

کوچینگ سیتی مالزی - کیچی هنگ کنگ در کوچینگ

تیم پنوم پن کراون کامبوج با ۳ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های یک امتیازی گانگ وون کره جنوبی و کیچی هنگ کنگ با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم کوچینگ سیتی مالزی بدون امتیاز چهارم است.