به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق کاشان گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

شاپور حدادپور با اشاره به اینکه شمار نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک و بزرگ‌مقیاس کاشان به ۷۰۷ نیروگاه با مجموع ظرفیت ۴۶ مگاوات رسیده است افزود: افزایش تولید برق از منابع تجدیدپذیر، علاوه بر کمک به کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، در کاهش ناترازی انرژی و کوتاه‌تر شدن زمان اعمال مدیریت بار در شهرستان مؤثر بوده است.

وی گفت: تاکنون در مجموع، ۸۱۱ طرح تولید برق از مابع تجدیدپذیر با ظرفیت نهایی ۱۵۳ مگاوات در شهرستان اجرا شده است.

مدیر امور برق کاشان افزود: مزارع خورشیدی با ۲۵ طرح و ظرفیت ۲۳ مگاوات، بخش عمده ظرفیت پروژه‌های تجدیدپذیر شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند.

حداد پورهمچنین از استقبال از نیروگاه‌های انشعابی خبر داد و گفت: برای ۶۸۲ پرونده مربوط به نیروگاه‌های انشعابی، از جمله نیروگاه‌های پشت‌بامی و نیروگاه‌های مربوط به چاه‌های کشاورزی، در شهرستان پروانه صادر شده است.

وی افزود: روند پیگیری برای تکمیل طرح‌های باقی‌مانده و اتصال ظرفیت‌های جدید به شبکه برق ادامه دارد و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند برنامه زمان‌بندی اجرای طرح‌های خود را ارائه کنند.