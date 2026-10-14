تجدید میثاق دانشآموزان بسیجی تکاب با آرمان شهدا
دانشآموزان بسیجی شهرستان تکاب در مراسمی، با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
در این مراسم که با حضور سرهنگ صیاد کرامتی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و جمعی از دانشآموزان بسیجی برگزار شد، حاضران با حضور بر مزار شهدا به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.
در این آیین، دانشآموزان با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و نثار فاتحه و شاخههای گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.
دانشآموزان بسیجی همچنین با تأکید بر ادامه راه شهدا، اعلام کردند سیره و منش شهیدان را سرمشق زندگی خود قرار میدهند و در مسیر پاسداری از آرمانهای آنان و مقابله با دشمنان، استوار خواهند ماند.