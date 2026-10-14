به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این مراسم که با حضور سرهنگ صیاد کرامتی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و جمعی از دانش‌آموزان بسیجی برگزار شد، حاضران با حضور بر مزار شهدا به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

در این آیین، دانش‌آموزان با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و نثار فاتحه و شاخه‌های گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.

دانش‌آموزان بسیجی همچنین با تأکید بر ادامه راه شهدا، اعلام کردند سیره و منش شهیدان را سرمشق زندگی خود قرار می‌دهند و در مسیر پاسداری از آرمان‌های آنان و مقابله با دشمنان، استوار خواهند ماند.