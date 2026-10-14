آغاز به کار مرکز هم‌افزایی آلفا در قزوین

آغاز به کار مرکز هم‌افزایی آلفا در قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، رئیس پارک فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور در مراسم این مرکز در قزوین گفت: وزارت ارتباطات علاوه بر تکالیف حوزه شبکه ملی اطلاعات، در برنامه هفتم توسعه تکالیفی نیز در حوزه توسعه فناوری دارد که یکی از این تکالیف، پیاده‌سازی کارور‌های موفق هوش مصنوعی و کمک به تجاری‌سازی فناوری‌های نوین است.

مصطفی مافی افزود: علیرغم محدودیت‌های دوران جنگ، همکاران این وزارتخانه تلاش کردند تا ارتباطات برقرار بماند، و پارک فناوری اطلاعات بر موضوعات توسعه‌ای تمرکز دارد.

ارتباط با نیروی انسانی خلاق و نوآور

رئیس دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه گفت: در بیش از یک دهه گذشته، مراکز علمی استان علیرغم توسعه، ارتباط کافی با نیروی انسانی خلاق و نوآور در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها نداشتند.

علی رجب‌پور افزود: امام شهید انقلاب در سال ۱۳۹۲، بر لزوم ایجاد یک مسابقه جدی و بزرگ در حوزه نوآوری به ویژه در پایان‌نامه‌ها تاکید کردند؛ و امروز این مرکز می‌تواند با شناسایی نوآوری‌های نسل جوان، آن را به سایر اجزای اکوسیستم فناوری متصل کند.

وی اظهار داشت: هدف از ایجاد این مرکز فراهم کردن فضایی برای تمرکز دانشجویان بر پروژه‌های فناورانه است و ۲ هزار و ۲۰۰ دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی و سایر دانشکده‌ها می‌توانند در فواصل کلاس‌ها و زمان‌های آزاد، بر روی پروژه‌های فناورانه تمرکز و ایده پروری کنند.

ایران در آستانه نسل پنجم دانشگاهی

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین هم با اشاره به سیر تحول دانشگاه‌های کشور گفت: نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گویای سیر سه نسل دانشگاهی در ایران است.

طاهری با بیان اینکه نسل اول دانشگاه ها، نسل آموزش محور بود افزود: این نسل، دانش را به مخاطبان منتقل می‌کرد و بنیان‌های علمی کشور را بنا نهاد؛ نسل دوم با محوریت پژوهش شکل گرفت و امروز به نسلی رسیده‌ایم که با فناوری، علم و دانشگاه را به سمت نسل سوم، چهارم و پنجم هدایت می‌کند.

وی تصریح کرد: ایجاد این مرکز نشان می‌دهد که ایران مقتدر و سربلند، حتی در جنگ و ناآرامی‌های تحمیلی، پابرجا و استوار، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نقش فناوری‌های نوین در تدوین تمدن‌های آینده

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزار‌های روز برای بازسازی جایگاه علمی و تمدنی ایران تأکید کرد.

شهرام احمدپورگفت: پیشتازی ایرانیان در تمدن‌های بشری، همواره مدیون تسلط بر دانش و ابزار‌های زمانه بوده است.

وی با استقبال از حرکت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در ایجاد بستر‌های تخصصی، بر اهمیت پیوند میان اندیشه و دستاورد‌های فناورانه تأکید کرد.

معاون استاندار یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مورد توجه دولت را نهضت عدالت آموزشی عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم در آموزش، همه امکانات را به صورت مساوی در میان آحاد مردم تقسیم کنیم، زمینه‌ساز تحول، پیشرفت و توسعه کشور خواهیم شد.

احمدپور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان قزوین، خاطرنشان کرد: واحد‌های تولیدی و صنعتی اقدام به ایجاد هنرستان‌ها و برخی مراکز کارآفرینی در کنار واحد‌های تولیدی کرده‌اند تا تعامل بخش صنعت و علم به درستی شکل گیرد؛ و از ظرفیت فارغ‌التحصیلان در همان شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی استفاده شود.

در این مراسم از بازوان اجرایی طرح مرکز هم افزایی آلفا تجلیل شد.