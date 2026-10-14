آغاز به کار مرکز همافزایی آلفا در قزوین
دهمین مرکز همافزایی فضایی آلفا کشور با هدف پرورش ایدههای فناورانه دانشجویان در دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ره) قزوین افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، رئیس پارک فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور در مراسم این مرکز در قزوین گفت: وزارت ارتباطات علاوه بر تکالیف حوزه شبکه ملی اطلاعات، در برنامه هفتم توسعه تکالیفی نیز در حوزه توسعه فناوری دارد که یکی از این تکالیف، پیادهسازی کارورهای موفق هوش مصنوعی و کمک به تجاریسازی فناوریهای نوین است.
مصطفی مافی افزود: علیرغم محدودیتهای دوران جنگ، همکاران این وزارتخانه تلاش کردند تا ارتباطات برقرار بماند، و پارک فناوری اطلاعات بر موضوعات توسعهای تمرکز دارد.
ارتباط با نیروی انسانی خلاق و نوآور
رئیس دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه گفت: در بیش از یک دهه گذشته، مراکز علمی استان علیرغم توسعه، ارتباط کافی با نیروی انسانی خلاق و نوآور در دانشگاهها و دانشکدهها نداشتند.
علی رجبپور افزود: امام شهید انقلاب در سال ۱۳۹۲، بر لزوم ایجاد یک مسابقه جدی و بزرگ در حوزه نوآوری به ویژه در پایاننامهها تاکید کردند؛ و امروز این مرکز میتواند با شناسایی نوآوریهای نسل جوان، آن را به سایر اجزای اکوسیستم فناوری متصل کند.
وی اظهار داشت: هدف از ایجاد این مرکز فراهم کردن فضایی برای تمرکز دانشجویان بر پروژههای فناورانه است و ۲ هزار و ۲۰۰ دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی و سایر دانشکدهها میتوانند در فواصل کلاسها و زمانهای آزاد، بر روی پروژههای فناورانه تمرکز و ایده پروری کنند.
ایران در آستانه نسل پنجم دانشگاهی
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین هم با اشاره به سیر تحول دانشگاههای کشور گفت: نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گویای سیر سه نسل دانشگاهی در ایران است.
طاهری با بیان اینکه نسل اول دانشگاه ها، نسل آموزش محور بود افزود: این نسل، دانش را به مخاطبان منتقل میکرد و بنیانهای علمی کشور را بنا نهاد؛ نسل دوم با محوریت پژوهش شکل گرفت و امروز به نسلی رسیدهایم که با فناوری، علم و دانشگاه را به سمت نسل سوم، چهارم و پنجم هدایت میکند.
وی تصریح کرد: ایجاد این مرکز نشان میدهد که ایران مقتدر و سربلند، حتی در جنگ و ناآرامیهای تحمیلی، پابرجا و استوار، به فعالیت خود ادامه میدهد.
نقش فناوریهای نوین در تدوین تمدنهای آینده
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین و ابزارهای روز برای بازسازی جایگاه علمی و تمدنی ایران تأکید کرد.
شهرام احمدپورگفت: پیشتازی ایرانیان در تمدنهای بشری، همواره مدیون تسلط بر دانش و ابزارهای زمانه بوده است.
وی با استقبال از حرکت دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در ایجاد بسترهای تخصصی، بر اهمیت پیوند میان اندیشه و دستاوردهای فناورانه تأکید کرد.
معاون استاندار یکی از مهمترین مولفههای مورد توجه دولت را نهضت عدالت آموزشی عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم در آموزش، همه امکانات را به صورت مساوی در میان آحاد مردم تقسیم کنیم، زمینهساز تحول، پیشرفت و توسعه کشور خواهیم شد.
احمدپور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان قزوین، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام به ایجاد هنرستانها و برخی مراکز کارآفرینی در کنار واحدهای تولیدی کردهاند تا تعامل بخش صنعت و علم به درستی شکل گیرد؛ و از ظرفیت فارغالتحصیلان در همان شرکتها و واحدهای تولیدی استفاده شود.
در این مراسم از بازوان اجرایی طرح مرکز هم افزایی آلفا تجلیل شد.