به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین اصلی روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

- نیروی دریایی ایران از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خواست سامانه‌های ردیابی خود را خاموش نکنند و با نیرو‌های مسلح ایران هماهنگی لازم را انجام دهند.

- ایران در اعتراض به اتهام‌های «بی‌اساس» دولت انگلیس، سفیر این کشور را احضار کرد.

- شرکت آرامکو عربستان اعلام کرد یکی از ساختمان‌های اداری این شرکت هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است.

- ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌ها در چند منطقه خبر داد.

- حمله هوایی عربستان به تأسیسات نفتی در صنعا، پایتخت یمن، با تهدید حوثی‌ها به پاسخ‌گویی همراه شد.

- شی جین‌پینگ بر پیشبرد قاطع برنامه «چین سالم» و ارتقای نظام بهداشت و سلامت عمومی در دوره برنامه پنج‌ساله پانزدهم تأکید کرد.

-وانگ یی، دیپلمات ارشد چین، در دیدار با نماینده ویژه رئیس‌جمهور امارات، بر ضرورت آتش‌بس، حل‌وفصل سیاسی بحران خاورمیانه و ازسرگیری مذاکرات تأکید کرد.

روزنامه چاینا دیلی

- چین برای مقابله با جرایم مرتبط با ایمنی مواد غذایی، دستورالعمل‌های جدیدی منتشر کرد.

- چین از کاهش تخفیف‌های مالیاتی صادرات خودرو‌های انرژی نو خبر داد.

- شی جین‌پینگ بر تقویت نظام سلامت عمومی و تحقق اهداف برنامه «چین سالم» تأکید کرد.

-چین و بوتسوانا روابط خود را به مشارکت راهبردی جامع ارتقا دادند؛ همکاری معدنی و توسعه صنعتی آفریقا از محور‌های اصلی مذاکرات دو کشور بود.

- چین و توگو روابط دوجانبه را ارتقا دادند؛ شی جین‌پینگ بر نقش کشور‌های آفریقایی در حل بحران‌های این قاره تأکید کرد.

- شانگهای نخستین جایزه شهر نوآوری سازمان جهانی مالکیت فکری را دریافت کرد.

-حوثی‌های یمن از حمله تازه به فرودگاه ریاض خبر دادند؛ تهران نیز آمادگی خود را برای تسهیل گفت‌و‌گو میان عربستان و حوثی‌ها اعلام کرد.

روزنامه گلوبال تایمز

-شی جین‌پینگ بر پیشبرد برنامه «چین سالم» و ارتقای خدمات بهداشتی در دوره برنامه پنج‌ساله پانزدهم تأکید کرد.

-هوانگ چی‌فان، شهردار پیشین چونگ‌چینگ، به ظن تخلفات جدی انضباطی و قانونی تحت تحقیق قرار گرفت.

-چین و بوتسوانا مشارکت راهبردی جامع خود را ارتقا دادند و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، معدنی و فناوری تأکید کردند.

- وانگ یی در دیدار با نماینده ویژه رئیس‌جمهور امارات، بر تلاش چین برای کمک به کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه تأکید کرد.

- شی جین‌پینگ چهار اصل را برای مشارکت سازنده طرف‌های مختلف در حل بحران‌های آفریقا مطرح کرد؛ از جمله احترام به حاکمیت کشور‌ها و مخالفت با جنگ و تحریم‌های یک‌جانبه.

- سارا دوترته، معاون رئیس‌جمهور فیلیپین، اظهارات فردیناند مارکوس درباره ارتباط او با چین را تهدیدی برای امنیت ملی و روابط دوجانبه توصیف کرد.

- گزارش‌ها از ازسرگیری گشت‌زنی مشترک چین و کره جنوبی در دریای زرد پس از وقفه‌ای چهارساله حکایت دارند.

سی‌جی‌تی‌ان

- شی جین‌پینگ بر پیشرفت قاطع در برنامه «چین سالم» در دوره برنامه پنج‌ساله پانزدهم تأکید کرد.

- رئیس‌جمهور چین چهار اصل را برای مشارکت سازنده کشور‌ها در حل بحران‌های آفریقا مطرح کرد و بر نقش محوری کشور‌های آفریقایی در تعیین سرنوشت قاره تأکید گذاشت.

-چین و توگو روابط خود را به سطح مشارکت با آینده مشترک در عصر جدید ارتقا دادند.

- وانگ یی در دیدار با نماینده ویژه رئیس‌جمهور امارات درباره روابط دوجانبه و تحولات خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد و بر ضرورت آتش‌بس و راه‌حل سیاسی تأکید گذاشت.

- شی جین‌پینگ و رئیس‌جمهور بوتسوانا در پکن دیدار کردند و دو کشور بر ارتقای روابط و گسترش همکاری‌های راهبردی توافق کردند.

-رئیس‌جمهور بوتسوانا در جریان سفر رسمی به چین، در میدان تیان‌آن‌من پکن به یاد قهرمانان ملی چین تاج گل اهدا کرد.

روزنامه مردم

- شی جین‌پینگ بر حرکت مستمر در مسیر توسعه بهداشت و سلامت با ویژگی‌های چینی و تحقق پیشرفت قاطع در برنامه «چین سالم» تأکید کرد.

- شی جین‌پینگ با دوما گیدئون بوکو، رئیس‌جمهور بوتسوانا، دیدار کرد؛ دو طرف بر ارتقای روابط دوجانبه به مشارکت راهبردی جامع توافق کردند.

- شی جین‌پینگ با فاور اسوزیمنا گناسینگبه، رئیس شورای وزیران توگو، دیدار کرد و بر گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تأکید گذاشت.

- ژائو له‌جی با رؤسای‌جمهور بوتسوانا و شورای وزیران توگو دیدار کرد.

- دینگ شوئه‌شیانگ با نمایندگان کمیته مشورتی مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تسینگ‌هوا دیدار کرد.

- وانگ یی با نماینده ویژه رئیس‌جمهور امارات در امور چین درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.