مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان/ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین اصلی روزنامههای چین
خبرگزاری شینهوا
-نیروی دریایی ایران از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز خواست سامانههای ردیابی خود را خاموش نکنند و با نیروهای مسلح ایران هماهنگی لازم را انجام دهند.
- ایران در اعتراض به اتهامهای «بیاساس» دولت انگلیس، سفیر این کشور را احضار کرد.
- شرکت آرامکو عربستان اعلام کرد یکی از ساختمانهای اداری این شرکت هدف حمله قرار گرفته و دچار آتشسوزی شده است.
- ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری موشکها و پهپادها در چند منطقه خبر داد.
- حمله هوایی عربستان به تأسیسات نفتی در صنعا، پایتخت یمن، با تهدید حوثیها به پاسخگویی همراه شد.
- شی جینپینگ بر پیشبرد قاطع برنامه «چین سالم» و ارتقای نظام بهداشت و سلامت عمومی در دوره برنامه پنجساله پانزدهم تأکید کرد.
-وانگ یی، دیپلمات ارشد چین، در دیدار با نماینده ویژه رئیسجمهور امارات، بر ضرورت آتشبس، حلوفصل سیاسی بحران خاورمیانه و ازسرگیری مذاکرات تأکید کرد.
روزنامه چاینا دیلی
- چین برای مقابله با جرایم مرتبط با ایمنی مواد غذایی، دستورالعملهای جدیدی منتشر کرد.
- چین از کاهش تخفیفهای مالیاتی صادرات خودروهای انرژی نو خبر داد.
- شی جینپینگ بر تقویت نظام سلامت عمومی و تحقق اهداف برنامه «چین سالم» تأکید کرد.
-چین و بوتسوانا روابط خود را به مشارکت راهبردی جامع ارتقا دادند؛ همکاری معدنی و توسعه صنعتی آفریقا از محورهای اصلی مذاکرات دو کشور بود.
- چین و توگو روابط دوجانبه را ارتقا دادند؛ شی جینپینگ بر نقش کشورهای آفریقایی در حل بحرانهای این قاره تأکید کرد.
- شانگهای نخستین جایزه شهر نوآوری سازمان جهانی مالکیت فکری را دریافت کرد.
-حوثیهای یمن از حمله تازه به فرودگاه ریاض خبر دادند؛ تهران نیز آمادگی خود را برای تسهیل گفتوگو میان عربستان و حوثیها اعلام کرد.
روزنامه گلوبال تایمز
-شی جینپینگ بر پیشبرد برنامه «چین سالم» و ارتقای خدمات بهداشتی در دوره برنامه پنجساله پانزدهم تأکید کرد.
-هوانگ چیفان، شهردار پیشین چونگچینگ، به ظن تخلفات جدی انضباطی و قانونی تحت تحقیق قرار گرفت.
-چین و بوتسوانا مشارکت راهبردی جامع خود را ارتقا دادند و بر گسترش همکاریهای اقتصادی، معدنی و فناوری تأکید کردند.
- وانگ یی در دیدار با نماینده ویژه رئیسجمهور امارات، بر تلاش چین برای کمک به کاهش تنشها و دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه تأکید کرد.
- شی جینپینگ چهار اصل را برای مشارکت سازنده طرفهای مختلف در حل بحرانهای آفریقا مطرح کرد؛ از جمله احترام به حاکمیت کشورها و مخالفت با جنگ و تحریمهای یکجانبه.
- سارا دوترته، معاون رئیسجمهور فیلیپین، اظهارات فردیناند مارکوس درباره ارتباط او با چین را تهدیدی برای امنیت ملی و روابط دوجانبه توصیف کرد.
- گزارشها از ازسرگیری گشتزنی مشترک چین و کره جنوبی در دریای زرد پس از وقفهای چهارساله حکایت دارند.
سیجیتیان
- شی جینپینگ بر پیشرفت قاطع در برنامه «چین سالم» در دوره برنامه پنجساله پانزدهم تأکید کرد.
- رئیسجمهور چین چهار اصل را برای مشارکت سازنده کشورها در حل بحرانهای آفریقا مطرح کرد و بر نقش محوری کشورهای آفریقایی در تعیین سرنوشت قاره تأکید گذاشت.
-چین و توگو روابط خود را به سطح مشارکت با آینده مشترک در عصر جدید ارتقا دادند.
- وانگ یی در دیدار با نماینده ویژه رئیسجمهور امارات درباره روابط دوجانبه و تحولات خاورمیانه گفتوگو کرد و بر ضرورت آتشبس و راهحل سیاسی تأکید گذاشت.
- شی جینپینگ و رئیسجمهور بوتسوانا در پکن دیدار کردند و دو کشور بر ارتقای روابط و گسترش همکاریهای راهبردی توافق کردند.
-رئیسجمهور بوتسوانا در جریان سفر رسمی به چین، در میدان تیانآنمن پکن به یاد قهرمانان ملی چین تاج گل اهدا کرد.
روزنامه مردم
-شی جینپینگ بر حرکت مستمر در مسیر توسعه بهداشت و سلامت با ویژگیهای چینی و تحقق پیشرفت قاطع در برنامه «چین سالم» تأکید کرد.
- شی جینپینگ با دوما گیدئون بوکو، رئیسجمهور بوتسوانا، دیدار کرد؛ دو طرف بر ارتقای روابط دوجانبه به مشارکت راهبردی جامع توافق کردند.
- شی جینپینگ با فاور اسوزیمنا گناسینگبه، رئیس شورای وزیران توگو، دیدار کرد و بر گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی تأکید گذاشت.
- ژائو لهجی با رؤسایجمهور بوتسوانا و شورای وزیران توگو دیدار کرد.
- دینگ شوئهشیانگ با نمایندگان کمیته مشورتی مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تسینگهوا دیدار کرد.
- وانگ یی با نماینده ویژه رئیسجمهور امارات در امور چین درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتوگو کرد.
- هی لیفنگ با مسئولان کمیته ملی روابط آمریکا و چین دیدار کرد؛ گسترش ارتباطات و همکاریهای مردمی دو کشور نیز در دستور کار قرار گرفت.