به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی و با حضور حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، محمد نیکنام فرماندار، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب و جمعی از مسؤلان و دانشجویان و اساتید دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب تجلیل شدند.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با تأکید بر جایگاه دانشگاه در پرورش سرمایه‌های انسانی، ورود به دانشگاه را آغاز مرحله‌ای تازه از دانایی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری دانست و فارغ‌التحصیلی را سرآغاز مسئولیت دانش‌آموختگان برای خدمت به جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت پیوند علم، تعهد و انگیزه خدمت، گفت: دانش زمانی به ارزش واقعی خود می‌رسد که در مسیر حل مشکلات مردم و پیشرفت جامعه به کار گرفته شود.

حجت الاسلام محمدمیرزایی همچنین با تأکید بر اینکه آینده شهرستان صرفاً با اتکا به ذخایر معدنی ساخته نمی‌شود، اندیشه، خلاقیت و توان علمی جوانان را از سرمایه‌های اساسی توسعه تکاب برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری دانشگاه از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، تأکید کرد.

نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ در ادامه، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در حوزه حقوق دولتی معادن، راه‌سازی، توسعه شبکه فاضلاب، مراکز درمانی و ایجاد صنایع پایین‌دستی طلا، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه برای تقویت زیرساخت‌های علمی و آموزشی تأکید کرد و قول مساعد داد از محل حقوق دولتی معادن برای توسعه و تجهیز دانشگاه حمایت کند.

محمد نیکنام، فرماندار شهرستان تکاب، ضمن تبریک به دانش‌آموختگان، بر ضرورت یادگیری مهارت‌های نوین و استفاده از فناوری‌های روز، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای افزایش توانمندی حرفه‌ای و موفقیت در بازار کار تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات سریع فناوری و تغییر نیاز‌های بازار کار، گفت: دانش‌آموختگان در کنار تحصیلات دانشگاهی باید با کاربرد‌های هوش مصنوعی در رشته تخصصی خود آشنا شوند و توانایی استفاده از ابزار‌های نوین را برای افزایش بهره‌وری و حل مسائل توسعه دهند.

فرماندار تکاب با بیان اینکه تصمیم‌ها و آموزش‌های امروز در شکل‌گیری آینده نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، افزود: گسترش فناوری‌های نوین، فرصت‌های شغلی را نیز متحول می‌کند و آمادگی برای این تغییرات، مستلزم یادگیری مستمر و ارتقای مهارت‌های تخصصی است.

نیکنام همچنین با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت‌های دانشگاه آزاد اسلامی تکاب، اعلام کرد که زمینه واگذاری زمین فعلی دانشگاه در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) پیگیری شده و فرمانداری آمادگی دارد در چارچوب ضوابط، برای پیشبرد این موضوع با دانشگاه همکاری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمرانی شهرستان، از جذب اعتباری بالغ بر یک همت، معادل هزار میلیارد تومان، از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن خبر داد و این موضوع را حاصل پیگیری‌های انجام‌شده با همکاری مسئولان مربوطه عنوان کرد.