با صدور ۲ هزار و ۱۶۵ پروانه صنفی در ۶ ماه ابتدای امسال تعداد واحد‌های صنفی فعال پروانه دار در خراسان جنوبی به ۳۸ هزار و ۸۲۸ واحد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان صمت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: پروانه‌های صادر شده در ۶ ماه ابتدای امسال شامل ۳۷۴ واحد تولیدی، ۹۷۴ واحد توزیعی، ۴۱۲ واحد خدمات فنی و ۴۰۵ واحد خدماتی بوده است.

مهدی پارسا با بیان اینکه پروانه‌های صادر شده از ابتدای امسال تاکنون برای ۵ هزار و ۴۱۲ نفر شغل ایجاد کرده است، افزود: به ازای هر پروانه کسب به طور میانگین ۲.۵ نفر اشتغالزایی شده است.

وی گفت: هم اکنون در استان در مجموع ۷ هزار و ۱۳۱ پروانه تولیدی، ۷ هزار و ۹۶۱ پروانه خدمات فنی، ۱۷ هزار و ۹۵۴ پروانه توزیعی و ۵ هزار و ۷۸۲ پروانه خدماتی در استان فعال است.

رئیس سازمان صمت استان افزود: هم اکنون در استان ۱۲۸ اتحادیه صنفی و ۱۲ اتاق اصناف فعال است.