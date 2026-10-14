رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات پایتخت صنعتی کشور، به استان مرکزی سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آقای جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نخستین سفر استانی خود وارد دیار آفتاب شد.

بررسی میدانی مسائل و مشکلات پایتخت صنعتی کشور، پیگیری موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی و بررسی چالش‌های حوزه صنعت، از محور‌های سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به استان مرکزی است.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، دیدار با مسئولان استان و بازدید از یکی از پروژه‌های مهم استان، از برنامه‌های این سفر است.

حضور در مراسم تجلیل از قضات، مدیران و کارکنان نمونه کشوری سال ۱۴۰۴ در استان مرکزی نیز از دیگر برنامه‌های این سفر خواهد بود.