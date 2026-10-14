معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: شرایط زیستی گوزن زرد در پارک ملی دریاچه ارومیه و جزایر آن مطلوب است و روند تکثیر این پستاندار در حال انقراض، دستاوردهای موفقی را برای استان به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا سیدقریشی افزود: سایت تکثیر رشکان عملکرد بسیار مطلوبی داشته است، به‌طوری‌که جمعیت گوزن‌های زرد منتقل‌شده به این مکان از ۲ راس به ۲۲ راس افزایش یافته و اخیرا با تولد ۱۰ راس گوساله، گام‌های جهشی محسوسی در تکثیر این گونه به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه جزایر دریاچه ارومیه و سایت رشکان واقع در پارک ملی دریاچه ارومیه نخستین زیستگاه‌های این جانور در ارومیه به شمار می‌روند، بیان کرد: برای حفاظت بهینه از این گونه و جلوگیری از تقارب ژنتیکی، طرح انتقال این جاندار به جزیره «اشک» در پارک ملی دریاچه ارومیه در دست بررسی است.

قریشی اظهار کرد: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتقال، نوع زندگی و زیستگاه آن بر عهده کمیته ملی مدیریت گوزن زرد ایرانی خواهد بود.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: اگرچه جزایر زیستگاه این گونه به دلیل عدم دسترسی، امنیت نسبی دارند، اما حضور گونه‌های مهاجم نظیر شغال و گرگ تهدیدی برای آن‌ها محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: به رغم تهدیدات طبیعی در زیستگاه اصلی این جاندار در جزایر در مرکز تکثیر رشکان، دامپزشکان متخصص به‌صورت مستقر بر سلامت و زیست این پستانداران نظارت دارند.

سیدقریشی در خصوص تأمین هزینه‌های تغذیه این گونه ارزشمند اظهار کرد: اعتبارات این بخش از محل بودجه‌های استانی تأمین می‌شود و در این زمینه نیز تشکل‌های مردمی از جمله «رای سبز» همکاری و کمک‌های بسیار ارزنده‌ای داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه پویایی و بقای این پستاندار ارزشمند نیازمند موافقت نهایی سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال جانداران است، از عموم شهروندان خواست برای حفاظت از گونه‌های مختلف جانوری همکاری و توجه جدی داشته باشند.