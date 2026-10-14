بررسی عملکرد دانش‌آموزان برتر کیش و معرفی مسیر‌های ورود به دانشگاه، فرصتی برای امیدبخشی به داوطلبان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پس از اعلام نتایج آزمون سراسری ۱۴۰۵، موفقیت رتبه‌های برتر و بررسی فرصت‌های ادامه تحصیل، موضوع مهمی برای دانش‌آموزان و خانواده‌هاست.

در کنار انتخاب رشته با آزمون، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در برخی رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها نیز می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای ادامه تحصیل فراهم کند.

شناخت علاقه‌ها و توانایی‌ها، بررسی شرایط پذیرش و انتخاب آگاهانه رشته و دانشگاه، از عوامل مؤثر در ترسیم مسیر آینده تحصیلی داوطلبان است.