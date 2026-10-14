مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از آب رسانی به ۵ هزار و ۶۱۵ روستا از ابتدای اجرای برنامه هفتم پیشرفت تاکنون خبر داد و گفت: با اضافه‌شدن ۱۵۰ روستای استان آذربایجان شرقی به این مجموعه، روند توسعه خدمات آبرسانی روستایی در قالب پویش سراسری «هر هفته ۵۰ روستا» ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هاشم امینی با اشاره به عملکرد صنعت آب و فاضلاب کشور در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی گفت: در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، آبرسانی به ۲هزار و ۴۳۷ روستا محقق شد و این رقم در سال دوم به ۲هزار ۳۵۲ روستا رسید. در سال سوم نیز تاکنون ۸۲۶ روستا آبرسانی شده است که در مجموع، تعداد روستا‌های آبرسانی‌شده از ابتدای برنامه به ۵۶۱۵ روستا می‌رسد.

او افزود: با توجه به هدف‌گذاری آب‌رسانی به ۲ هزار روستا در هر سال از اجرای برنامه هفتم، عملکرد دو سال نخست از اهداف پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است و اقدامات برای تحقق اهداف سال سوم نیز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تشریح ابعاد اجرایی این طرح‌ها گفت: تاکنون در قالب ۳۰۲ طرح آب‌رسانی روستایی، ۳۷ باب ایستگاه پمپاژ احداث و مخازن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۳۵ هزار و ۶۲۰ مترمکعب ایجاد شده است. همچنین یک‌هزار و ۵۹۸ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع اجرا شده و ظرفیت تأمین آب این طرح‌ها به یک‌هزار و ۹۸۲ لیتر بر ثانیه رسیده است.

امینی ادامه داد: اجرای این طرح ها، زمینه بهره‌مندی ۱۵۰ هزار و ۱۲۹ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵۶۲ هزار و ۴۵۳ نفر را از خدمات آب‌رسانی فراهم کرده است. اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی نیز ۱۲ همت است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای پیش رو خاطرنشان کرد: در ادامه این مسیر، آب‌رسانی به یک‌هزار و ۵۲۴ روستا با جمعیت هدف ۷۰۹ هزار و ۸۶۰ نفر نیز هدف‌گذاری شده است تا دامنه دسترسی روستاییان به خدمات پایدار آب شرب گسترش یابد.

امینی با تأکید بر نقش پویش سراسری «هر هفته ۵۰ روستا» در تسریع اجرای طرح‌های آبرسانی خاطرنشان کرد: این پویش با هدف توسعه متوازن زیرساخت‌های آب‌رسانی، ارتقای سطح خدمات در مناطق روستایی و بهبود دسترسی جمعیت روستایی به آب شرب دنبال می‌شود و اجرای طرح‌های جدید در استان‌های مختلف کشور، بخشی از تلاش مستمر صنعت آب و فاضلاب برای تحقق این اهداف است.