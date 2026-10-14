به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست بزرگداشت حافظ شیرازی که در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار شد، محبت مولدالی‌یِوا، شاعر و عضو انجمن ادیبان قرقیزستان، با اشاره به جایگاه برجسته حافظ در ادبیات فارسی و جهان، اشعار این شاعر نامدار ایرانی را سرشار از اندیشه‌های عمیق درباره عشق، جهان معنوی انسان، معنای زندگی، سرنوشت، عدالت و انسانیت دانست.

مولدالی‌یِوا اظهار کرد: آثار حافظ طی قرن‌ها تأثیری شگرف بر فرهنگ ایران و شعر جهان گذاشته و همچنان الهام‌بخش شاعران، اندیشمندان و پژوهشگران ادبیات است.

وی با تشریح مهم‌ترین مضامین شعر حافظ، عشق و زیبایی، خودشناسی، پاکی دل، جست‌وجوی معنای زندگی، انتقاد از دورویی و ریاکاری، توجه به گذرا بودن عمر و ارزش زمان را از جمله موضوعات محوری در دیوان این شاعر برشمرد.

این شاعر قرقیز همچنین بر اهمیت آزادی اندیشه، بیان حقیقت و پرهیز از تصنع و دورویی در اشعار حافظ تأکید کرد و افزود: شعر او با پرداختن به عمیق‌ترین لایه‌های وجود انسان، مخاطب را به تأمل درباره خویشتن و جهان پیرامون فرامی‌خواند.

عضو انجمن ادیبان قرقیزستان با اشاره به تأثیر گسترده حافظ بر ادبیات و هنر، خاطرنشان کرد: آثار این شاعر بزرگ به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و در عرصه‌های مختلف هنری، از جمله موسیقی، هنر‌های تجسمی و خوشنویسی، حضوری ماندگار داشته است.

به گفته مولدالی‌یِوا، حافظ شیرازی از جمله شاعرانی است که توانسته میان عشق و خرد، احساسات انسانی و جهان معنوی پیوندی عمیق برقرار کند.

وی تصریح کرد: اهمیت آثار او نیز در همین توانایی نهفته است؛ چراکه شعر حافظ انسان را به شناخت ژرفای وجود خود، درک معنای زندگی و جست‌وجوی حقیقت دعوت می‌کند.

این شاعر قرقیز در پایان سخنانش، تأکید کرد: گذشت قرن‌ها از دوران زندگی حافظ، نه‌تنها از قدرت هنری اشعار او نکاسته، بلکه آثار این شاعر همچنان به‌عنوان بخشی ارزشمند از میراث معنوی بشریت، جایگاه خود را در فرهنگ و ادبیات جهان حفظ کرده است.