مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به روند توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی در استان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ مجتمع خدماتی و رفاهی در استان در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ارسلان شکری افزود: ۹۸ مورد مجتمع خدماتی و رفاهی در مرحله استعلام قرار دارد و برای بیش از ۷۰ طرح، موافقت اصولی صادر شده است. آماری که بیانگر ظرفیت قابل توجه استان برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه خدمات رفاهی جاده‌ای است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت شاخص‌های فنی راه‌های استان خاطرنشان کرد: شاخص وضعیت روسازی راه‌های آذربایجان‌غربی (PCI) حدود ۷۱ است که در مقایسه با میانگین کشوری ۷۰، وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهد.

شکری بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین در اجرای پروژه‌های راهداری تأکید کرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از مشکلات اجرایی، افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها ناشی از ضعف در مطالعات و برآوردهای اولیه است و توجه به این مرحله می‌تواند از تحمیل هزینه‌های مضاعف در مراحل اجرا جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول فنی و استانداردهای مهندسی افزود: ارتقای ایمنی راه‌ها و پیشگیری از شکل‌گیری نقاط حادثه‌خیز باید از مرحله طراحی و مطالعه مورد توجه قرار گیرد، چراکه اصلاح نواقص پس از اجرای پروژه‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های چندبرابری، می‌تواند ایمنی کاربران جاده‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

شکری با بیان اینکه مشاوران فنی پروژه‌ها نقشی اساسی در تضمین کیفیت پروژه‌های راهداری دارند، تصریح کرد: نظارت دقیق بر مشخصات فنی مصالح، کیفیت اجرای آسفالت، بتن و سایر عملیات عمرانی از مسئولیت‌های مهم مشاوران است و تعامل مستمر میان کارفرما، مشاور و پیمانکار باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تسریع در روند اجرا، کیفیت پروژه‌ها حفظ شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت حرکت به سمت نوآوری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان و محدودیت فصل اجرای عملیات آسفالت، ارائه راهکارهای نوآورانه برای اجرای پروژه‌ها در شرایط آب‌وهوایی سرد، بهینه‌سازی عملیات راهداری زمستانی، مدیریت مصرف مصالح و نگهداری زیرساخت‌ها از اولویت‌های مهم این مجموعه است.