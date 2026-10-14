فیلم سینمایی «خانه دوست کجاست؟» به کارگردانی زنده‌یاد عباس کیارستمی، از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو در ژاپن به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «خانه دوست کجاست؟» در بخش ویژه «فیلم‌های محبوب آکیرا کوروساوا» روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) ساعت ۱۹:۲۵ در سالن سینمایی TOHO Cinemas Chanter شهر توکیو به نمایش گذاشته می‌شود.

در این بخش که به نمایش شماری از آثار برجسته تاریخ سینما اختصاص دارد، علاوه بر «خانه دوست کجاست؟»، فیلم «سیرک» ساخته چارلی چاپلین و دو فیلم «سانشیرو سوگاتا» و «زیستن» به کارگردانی آکیرا کوروساوا نیز به نمایش درمی‌آید.

«خانه دوست کجاست؟» محصول سال ۱۹۸۷ میلادی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که داستان احمد، دانش‌آموزی را روایت می‌کند که برای بازگرداندن دفتر مشق دوستش راهی روستای همسایه می‌شود.

عباس کیارستمی در این فیلم با روایتی ساده از زندگی کودکان، مفاهیمی مانند دوستی، مسئولیت‌پذیری، وجدان و تعهد را به تصویر کشیده است. این اثر از فیلم‌های شاخص سینمای کودک و نوجوان ایران به شمار می‌رود که با گذشت نزدیک به چهار دهه از تولید آن، همچنان در رویدادهای بین‌المللی سینمایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمایش این فیلم در بخش ویژه جشنواره توکیو، فرصتی برای معرفی دوباره یکی از آثار ماندگار سینمای ایران و آشنایی نسل جدید مخاطبان بین‌المللی با سینمای عباس کیارستمی فراهم می‌کند.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو با شعار «پیوند؛ سینما ما را به جهانی فراتر متصل می‌کند» برگزار می‌شود و در بخش‌های مختلف خود میزبان آثار سینماگران کشورهای گوناگون خواهد بود.

این جشنواره از ۴ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود.