قرارگاه نظارتی استان سمنان با محوریت نظارت هدفمند بر بازار و کاهش و برخورد با تخلفات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون امور اقتصادی استاندار سمنان هدف این قرارگاه را نظارت هدفمند و برخورد با تخلفات، گزارش‌دهی مستمر، کنترل قیمت‌ها و موجودی کالاها، اعلام کرد و گفت:بر اساس گزارش‌های فرمانداران، مشکلاتی در ماه‌های اخیر در حوزه آرد وجود داشت که مقرر شد با پیگیری‌های مستمر و استفاده از سامانه هوشمند نانینو، این مشکلات برطرف شود.

حمید دهرویه گفت: وضعیت تامین کالا‌های اساسی و توزیع عادلانه در استان از جمله گندم مطلوب است است، اما رصد دائمی لازم است.

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان درباره نوسان قیمت‌ها در بازار نیز گفت: گرچه افزایش قیمت‌ها خارج از اختیار استان است، اما با گرانفروشی و کم فروشی برخورد جدی میشود.

در این جلسه فرمانداران شهر‌های گزارشی از روند نظارت و بازرسی بازار و تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های متخلفان ارائه کردند.