به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اسماعیل سیاح گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی، سطح ابلاغی این محصولات را برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به استان‌ها اعلام کرده و در خراسان شمالی نیز برنامه کشت کلزا در مجموع ۱۹۰۰ هکتار تعیین شده است.

وی افزود: از این میزان، ۱۸۰۰ هکتار مربوط به اراضی آبی و ۱۰۰ هکتار مربوط به اراضی دیم است که با پیگیری مدیریت زراعت، مدیران شهرستان‌ها، مراکز جهاد کشاورزی و مشارکت بهره‌برداران، عملیات کشت در اراضی آبی آغاز شده است.

سیاح ادامه داد: تاکنون ۴۰۶ هکتار از سطح ابلاغی کلزای آبی کشت شده و با توجه به شرایط کشت، عملیات کشت کلزای دیم نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی، بررسی و پیگیری مستمر برای تحقق کامل سطح ابلاغی کشت کلزا در استان در حال انجام است تا مجموع ۱۹۰۰ هکتار سطح تعیین‌شده در اراضی آبی و دیم به بهترین شکل ممکن محقق شود.

وی تأکید کرد: توسعه کشت دانه‌های روغنی از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی است و تلاش می‌شود با همراهی مدیران شهرستان‌ها، کارشناسان، مراکز جهاد کشاورزی و بهره‌برداران، برنامه ابلاغی کشت کلزا در سال زراعی جاری به نحو مطلوب اجرا شود.