بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ مهر شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان ، شوش ، شادگان ، اهواز ، هندیجان ، بهبهان ، شوشتر، گتوند ، اندیمشک ، مسجدسلیمان و دزفول در وضعیت قرمز نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۲ مهر شاخص کیفی هوا در شهر آبادان به ۱۵۱ AQI رسید شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های شوش ۱۴۵، شادگان ۱۳۷، اهواز ۱۲۸، هندیجان و بهبهان ۱۲۲، شوشتر ۱۲۱، گتوند و اندیمشک ۱۲۰، مسجدسلیمان ۱۱۷ و دزفول ۱۱۴ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است..

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.