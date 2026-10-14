شهردار ارومیه بااشاره به آسفالت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع از معابر ارومیه طی سال گذشته گفت: در سال جاری نیز تاکنون بیش از ۸۷۰ هزار مترمربع از خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر شهری زیر پوشش عملیات آسفالت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه در جمع خبرنگاران افزود: نهضت آسفالت با هدف بهسازی معابر و ارتقای کیفیت تردد شهروندان ادامه خواهد داشت.

وی بااشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و ترافیکی شهر اعلام کرد: پروژه روگذر مخابرات به پیشرفت فیزیکی ۴۴ درصدی رسیده، تقاطع چهارسطحه آذربایجان وارد مراحل پایانی شده و عملیات نهضت آسفالت معابر شهری با جدیت ادامه دارد.

رحمانی رضائیه اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان، متشکل از هفت پل و یک زیرگذر، به مراحل پایانی اجرا رسیده است.

وی با اشاره به روند احداث پل B۵ در محور اتصال بلوار ساوالان به کمربندی خاتم‌الانبیاء (ص) افزود: تمامی پایه‌های این پل احداث شده و بیش از ۱۸۶ متر از عرشه آن نیز اجرا شده است. همچنین عملیات اسکافولدبندی، قالب‌بندی و آرماتوربندی بخش‌های باقی‌مانده عرشه با جدیت در حال انجام است تا زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این محور ارتباطی فراهم شود.

شهردار ارومیه با اشاره به تداوم نهضت آسفالت معابر شهری گفت: با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تبعات اقتصادی و اجرایی آن، روند خدمت‌رسانی به شهروندان در شهرداری ارومیه متوقف نشده و اجرای برنامه‌های عمرانی با تمام توان ادامه دارد.

رحمانی رضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت پروژه روگذر مخابرات ارومیه اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های مهم زیرساختی شهر در راستای ساماندهی ترافیک و کاهش بار ترافیکی مرکز شهر است که عملیات اجرایی آن با روند مطلوبی در حال انجام است.

شهردار ارومیه افزود: طی چهار ماه اخیر، تمامی شمع‌های پروژه اجرا شده و بیش از ۸۰ درصد عملیات مربوط به فونداسیون و پایه‌ها نیز به پایان رسیده است. همچنین اجرای دیواره‌های کوله در ضلع‌های شرقی و غربی و مونتاژ عرشه‌های پیش‌ساخته در کارگاه پروژه در حال انجام است و نخستین بخش از عرشه‌های پیش‌ساخته نیز طی روزهای گذشته به محل پروژه منتقل شده است.

رحمانی رضائیه تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری با تلاش مستمر و شبانه‌روزی، تکمیل پروژه‌های عمرانی و بهسازی معابر را دنبال می‌کند تا با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه تسهیل تردد، کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ارومیه فراهم شود.