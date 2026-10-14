استاندار گیلان گفت: صرفه‌جویی ۱۰ درصدی و کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای منازل، می‌تواند از قطعی گاز و برق در فصل سرد جلوگیری کرده و به پایداری شبکه انرژی کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست ستاد مدیریت بحران گیلان، با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال، گفت: اگر خانوار‌های گیلانی دمای منازل خود را یک تا دو درجه کاهش دهند، نه‌تنها با قطعی گاز مواجه نخواهیم شد، بلکه امکان کمک به تأمین انرژی استان‌های همجوار نیز فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه نوع پوشش مردم در فصل سرد باید متناسب با شرایط آب و هوایی باشد، افزود: اگر مردم تنها ۱۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، هیچ ایرانی با قطعی گاز و برق مواجه نخواهد شد.

استاندار گیلان اصلاح الگوی مصرف در همه بخش‌ها را یک ضرورت دانست و گفت: مدیریت مصرف گاز، برق، آب و سوخت و همچنین جلوگیری از هدررفت انرژی در منازل، ادارات، واحد‌های تولیدی و کارخانجات باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت آمادگی دستگاه‌ها پیش از وقوع بحران

حق‌شناس جلسات ستاد مدیریت بحران را مانوری برای سنجش میزان آمادگی مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: بحران‌ها از پیش خبر نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، همه دستگاه‌ها باید آمادگی کامل خود را حفظ کنند و هنگام وقوع حوادث با تمام ظرفیت پای کار باشند.

وی قانون مدیریت بحران را فصل‌الخطاب دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های عضو ستاد باید بر مفاد این قانون و وظایف خود اشراف کامل داشته باشند تا با اقدام درست و به‌موقع، مانع وارد شدن خسارت به مردم شوند.

استاندار گیلان با اشاره به پیش‌بینی پدیده ال‌نینو و احتمال وقوع بارش‌های سنگین در کشور و استان، گفت: هنر مدیران، پاسخ صحیح و به‌موقع به بحران‌هاست و تحقق این مهم به پیش‌بینی، پیشگیری، آموزش و آمادگی مستمر نیاز دارد.

حق‌شناس با بیان اینکه گیلان از استان‌های مستعد بارش‌های شدید و وقوع سیلاب است، افزود: گاهی معادل میانگین بارش سالانه کشور طی چند ساعت در گیلان می‌بارد؛ شرایطی که ضرورت آمادگی، هماهنگی و مدیریت دقیق دستگاه‌های متولی را دوچندان می‌کند.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کنار امکانات و تجهیزات دولتی تأکید کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۲ جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته‌ایم و عبور از شرایط سخت پیش‌رو نیز به همکاری و تعامل مردم و مسئولان نیاز دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، از برگزاری رزمایش‌های مرتبط در آینده نزدیک خبر داد و افزود: رسانه‌ها نقش مؤثری در آموزش، پیشگیری و مدیریت بحران دارند و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

هادی حق‌شناس همچنین توجه به پیام‌های سامانه هشدار سریع را ضروری دانست و گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع و توجه مردم و دستگاه‌ها به هشدار‌های صادرشده، نقش مهمی در کاهش خسارات و تلفات ناشی از حوادث دارد.