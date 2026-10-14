به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مهابادگفت: این انتخابات به صورت همزمان در سراسر مدارس شهری و روستایی استان برای مقاطع متوسطه اول و دوم و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی برگزار شد.

علی محمدیان افزود: هدف اصلی این انتخابات تمرین دانش آموزان برای حل مشکلات است.

وی با اشاره به اینکه همیارمشاور در هرکلاس بسته به تعداد و نیاز، یک تا دو نفر انتخاب می‌شود، تصریح کرد: همیاران مشاور مشکلات و خواسته‌های دانش آموزان را به مشاور مدرسه منتقل می‌کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مهاباد خاطرنشان کرد: همیار مشاور در واقع پلی میان دانش آموزان و معلمان در راستای تسهیل بیان، پیگیری و حل مشکلات دانش آموزان با همیاری و تعامل خود دانش آموز است.