کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، صبح در برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی وکاهش موقتی دید افقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی از نقاط مرکزی و غربی با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور گفت: دریا نسبتا آرام و با احتیاط شناور‌های سبک برای تردد‌های دریایی مساعد است و فردا پنجشنبه تا شنبه با تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، دریا با افزایش باد‌های جنوب غربی بویژه بعدازظهر و شب متلاطم پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.