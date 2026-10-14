دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شاهد موفقیت علمی پژوهشگری در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری، در جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی با عنوان «پیشگیری از بزه‌دیدگی دومین کودکان و نوجوانان ایران با نگاه تطبیقی به حقوق کانادا»، منصوره حسینی، دانشجوی دکتری این واحد، موفق به کسب نمره کامل شد.

در این جلسه علمی، منصوره حسینی به تبیین یافته‌های پژوهشی خود در زمینه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در نظام عدالت کیفری پرداخت. وی با تمرکز بر کاهش آسیب‌های ناشی از «بزه‌دیدگی دومین»، راهکار‌های نوآورانه‌ای را از طریق نگاهی تطبیقی به حقوق کانادا ارائه کرد.