استاندار قم، در دیدار با استاد محمدعلی مجاهدی، پدر شعر آیینی ایران، بر ضرورت تقویت جایگاه قم در عرصه شعر آیینی، شعر انقلاب و مقاومت و پیگیری راهکار‌های حمایت از فعالیت‌های ادبی و شاعران جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، ۱۴۰۵ با حضور در منزل استاد محمدعلی مجاهدی، شاعر برجسته و پدر شعر آیینی ایران، با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان، ضرورت حمایت از شعر آیینی و شعر انقلاب و راهکار‌های تقویت فعالیت‌های ادبی و پرورش استعداد‌های جوان در این عرصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار قم با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه این استان در حوزه شعر و ادبیات آیینی، بر ضرورت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای تقویت جایگاه قم در سطح ملی تأکید کرد.

مهندس بهنام‌جو با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده درباره توسعه فعالیت‌های ادبی در استان، بر پیگیری موضوع از طریق تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد تا زمینه حمایت مؤثرتر از شاعران و استادان این حوزه فراهم شود.

در ادامه این گفت‌و‌گو، موضوع ایجاد دبیرخانه دائمی شعر انقلاب و مقاومت در قم و تقویت فعالیت‌های مرتبط با شعر آیینی نیز مطرح شد. استاندار قم با استقبال از طرح پیشنهاد‌های مشخص در این زمینه، بر ضرورت بررسی راهکار‌های اجرایی و پیگیری موضوع در تعامل با دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد.