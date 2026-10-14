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رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از مختومهشدن ۴ پرونده کیفری و خانوادگی از طریق صلح و سازش در شعبه چهارم شورای حل اختلاف شوش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی
وی افزود: همچنین یک پرونده کیفری با موضوع تهدید و افترا نیز با حصول توافق میان طرفین به صلح و سازش ختم شد و پرونده دیگر با موضوع مطالبه مهریه به میزان ۳۵۰ سکه تمام بهار آزادی، با تلاش اعضای شعبه و توافق طرفین، از طریق سازش تعیین تکلیف شد.
حجتالاسلام و المسلمین امانت بهبهانی با تأکید بر نقش شعب شورا در فراهمکردن زمینه توافق میان طرفین اختلاف، گفت: در پروندههایی که ظرفیت سازش وجود دارد، پیگیری هدفمند، گفتوگو و کمک به دستیابی طرفین به توافق میتواند به حل اختلافات در فضایی مسالمتآمیز منجر شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان ضمن قدردانی از تلاشهای رئیس و اعضای شعبه چهارم شورای حل اختلاف شوش، بر اهمیت پیگیری پروندههای واجد ظرفیت سازش و استفاده از راهکارهای توافقی برای حل اختلافات خانوادگی و کیفری در چارچوب قانون تأکید کرد.