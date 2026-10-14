توزیع بیش از ۱۱ هزار تن بذر اصلاحشده در کهگیلویه و بویراحمد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تدارک بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن بذر برای کشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عسکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فعالیت ۶ شرکت بذری در استان گفت: این شرکتها در زمینه فرآوری و تولید بذر فعالیت دارند و امسال بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن بذر برای مناطق سردسیری و گرمسیری استان تدارک دیده شده است که توزیع آن آغاز شده و در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
عسکری با توصیه به کشاورزان برای مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی افزود: کشاورزان بذر مورد نیاز خود را با نظر کارشناسان تحویل بگیرند و با رعایت زمان مناسب، کشت محصولات خود را انجام دهند.
وی با اشاره به قیمت بذر اصلاحشده گواهیشده نیز ادامه داد: بخش عمده بذر عرضهشده از نوع گواهیشده است و با قیمت مصوب حدود ۷۲ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همچنین از تأمین انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان خبر داد و اضافه کرد: کود مورد نیاز همه سطوح تعریفشده در الگوی کشت پیشبینی و تدارک شده است و تأمین آن متناسب با مراحل مختلف کشت انجام میشود.
وی افزود: در حال حاضر کودهای پایه، پتاسه، فسفاته و اوره در انبارهای استان موجود است و کشاورزان میتوانند بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه پهنهبندی و الگوی کشت، کود مورد نیاز خود را دریافت کنند.
عسکری درباره قیمت کودها نیز گفت: قیمت کود اوره حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و قیمت کودهای فسفاته و سایر ترکیبات کودی، بسته به نوع محصول، متفاوت بوده و از حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
وی ادامه داد: برای برخی کودها، از جمله کود فسفاته و پتاسه، پس از دریافت محصول و ارائه شماره شبای بانکی، یارانه مربوطه به حساب کشاورز واریز میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به پیشبینی بارندگی در زمان مناسب، از کشاورزان خواست با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی، بذر و کود مورد نیاز خود را بهموقع دریافت کنند تا در فصل کشت با کمبود نهاده مواجه نشوند.