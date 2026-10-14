معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تدارک بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن بذر برای کشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عسکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فعالیت ۶ شرکت بذری در استان گفت: این شرکت‌ها در زمینه فرآوری و تولید بذر فعالیت دارند و امسال بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن بذر برای مناطق سردسیری و گرمسیری استان تدارک دیده شده است که توزیع آن آغاز شده و در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

عسکری با توصیه به کشاورزان برای مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی افزود: کشاورزان بذر مورد نیاز خود را با نظر کارشناسان تحویل بگیرند و با رعایت زمان مناسب، کشت محصولات خود را انجام دهند.

وی با اشاره به قیمت بذر اصلاح‌شده گواهی‌شده نیز ادامه داد: بخش عمده بذر عرضه‌شده از نوع گواهی‌شده است و با قیمت مصوب حدود ۷۲ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همچنین از تأمین انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان خبر داد و اضافه کرد: کود مورد نیاز همه سطوح تعریف‌شده در الگوی کشت پیش‌بینی و تدارک شده است و تأمین آن متناسب با مراحل مختلف کشت انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر کود‌های پایه، پتاسه، فسفاته و اوره در انبار‌های استان موجود است و کشاورزان می‌توانند بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پهنه‌بندی و الگوی کشت، کود مورد نیاز خود را دریافت کنند.

عسکری درباره قیمت کود‌ها نیز گفت: قیمت کود اوره حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و قیمت کود‌های فسفاته و سایر ترکیبات کودی، بسته به نوع محصول، متفاوت بوده و از حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.

وی ادامه داد: برای برخی کودها، از جمله کود فسفاته و پتاسه، پس از دریافت محصول و ارائه شماره شبای بانکی، یارانه مربوطه به حساب کشاورز واریز می‌شود.