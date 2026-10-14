سرپرست کتابخانه مرکزی و نشر دانشگاه یزد، با اشاره به نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۴ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از حفظ رتبه بین‌المللی برای دو نشریه، رتبه «الف» برای هفت نشریه و رتبه «ب» برای چهار نشریه علمی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، یاوری ارتقای جایگاه پنج نشریه دانشگاه یزد نسبت به دوره‌های گذشته را از دستاورد‌های قابل‌توجه این ارزیابی برشمرد.

وی اظهار داشت: در این دوره، از مجموع ۱۳ نشریه علمی دانشگاه یزد که در فرآیند ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند، دو نشریه موفق به حفظ رتبه بین‌المللی خود، هفت نشریه حائز رتبه «الف» و چهار نشریه موفق به کسب رتبه «ب» شدند.

سرپرست کتابخانه مرکزی و نشر دانشگاه یزد افزود: نشریه Algebraic Structures and Their Applications (ساختار‌های جبری و کاربرد‌های آنها) و نشریه «روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن» موفق به حفظ رتبه بین‌المللی خود شدند. همچنین نشریات «پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی»، «تداوم و تغییر اجتماعی»، «خشکبوم»، «سیاست‌گذاری اقتصادی»، «کاوش‌های مدیریت بازرگانی»، «نقد ادب معاصر عربی» و «کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی» رتبه «الف» را به دست آوردند.

یاوری ادامه داد: چهار نشریه Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications (مجله مدل‌سازی آماری: نظریه و کاربردها)، Journal of Studies in Language Learning and Teaching (مجله مطالعات یادگیری و آموزش زبان)، «کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی» و «معماری اقلیم گرم و خشک» نیز در این ارزیابی حائز رتبه «ب» شدند.

ارتقای رتبه پنج نشریه علمی دانشگاه یزد

سرپرست کتابخانه مرکزی و نشر دانشگاه یزد با اشاره به ارتقای جایگاه تعدادی از نشریات دانشگاه در این دوره تصریح کرد: پنج نشریه علمی دانشگاه یزد نسبت به سال‌های گذشته ارتقای رتبه داشته‌اند. بر این اساس، نشریات «پژوهش‌های نظری و کاربردی هوش ماشینی»، «تداوم و تغییر اجتماعی»، «خشکبوم» و «کاوش‌های مدیریت بازرگانی» از رتبه «ب» به رتبه «الف» ارتقا یافته‌اند. همچنین نشریه انگلیسی‌زبان Journal of Studies in Language Learning and Teaching (مجله مطالعات یادگیری و آموزش زبان) از رتبه «ج» به رتبه «ب» رسیده است.

چهار نشریه دانشگاه یزد در جمع نشریات Q۱ یا هسته ISC

وی با اشاره به جایگاه نشریات دانشگاه یزد در نظام ارزیابی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: چهار نشریه «سیاست‌گذاری اقتصادی»، «تداوم و تغییر اجتماعی»، «کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی» و «معماری اقلیم گرم و خشک» نیز در ارزیابی این مؤسسه در زمره نشریات چارک اول (Q۱) یا نشریات هسته قرار دارند.

یاوری با بیان اینکه نشریات علمی دانشگاه یزد در حوزه‌های متنوعی از جمله علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، علوم پایه، مدیریت، کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: دستیابی به این نتایج، حاصل تلاش و همکاری مستمر سردبیران، مدیران مسئول، اعضای هیئت تحریریه، کارشناسان و سایر دست‌اندرکاران نشریات در مسیر ارتقای کیفیت علمی، بهبود فرآیند‌های انتشار و رعایت استاندارد‌های نشر علمی است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران نشریات علمی دانشگاه یزد، بر تداوم حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی، بهبود کیفیت نشریات و تقویت جایگاه آنها در نظام‌های ارزیابی علمی تأکید کرد.