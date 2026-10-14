رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان از صدور نخستین ضمانت الکترونیک قضایی استان در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خبر داد و این اقدام را گامی در مسیر توسعه خدمات هوشمند قضایی و تحقق برنامه‌های تحول دیجیتال در دستگاه قضایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی موحدی‌راد گفت: در راستای اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال و هوشمندسازی قوه قضائیه و با بهره‌گیری از سامانه ضمانت الکترونیک طراحی‌ شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، نخستین ضمانت الکترونیک قضایی در استان، در شعبه اول دادگاه کیفری یک صادر شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این سامانه در تسهیل فرایندهای قضایی افزود: سامانه ضمانت الکترونیک با هدف تسریع در فرایند تأمین قرارهای قضایی و فراهم‌سازی امکان آزادی اشخاص واجد شرایط، از طریق شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال متهم یا معرفی و ثبت الکترونیکی دارایی‌های شخص ثالث به‌عنوان وثیقه، طراحی و راه‌اندازی شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مهم‌ترین مزایای این سامانه می‌توان به افزایش شفافیت و امکان اعتبارسنجی اطلاعات، کاهش مراجعات حضوری و تشریفات اداری، تسریع در فرایند صدور و اجرای قرارهای تأمین و کاهش خطاهای احتمالی در شناسایی، ثبت و توقیف دارایی‌ها اشاره کرد.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت خدمات قضایی تصریح کرد: توسعه سامانه‌های هوشمند و الکترونیک، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در انجام امور، می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مراجعان را فراهم کند.