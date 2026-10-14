از برندگان بخش معارفی و آوایی سی امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) در مرحله مقدماتی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد تجلیل شد.

تجلیل از برترین‌های مرحله مقدماتی بخش معارفی و آوایی مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع)

تجلیل از برترین‌های مرحله مقدماتی بخش معارفی و آوایی مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: برای تشویق دانشگاهیان خصوصا قشر جوان دانشجو به شرکت در فعالیت‌های فرهنگی با محوریت قرآن و عترت؛ آیین تجلیل از برندگان مسابقات با حضور بیش از ۶۰ نفر دانشجو، استاد و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.

حجت الاسلام حبیب الله شاهسون افزود:حضور اعضا هیات رییسه دانشگاه در برنامه آیین تجلیل از برندگان مسابقات سراسری قرآن و عترت نشان از دغدغه مندی و اهمیت موضوع اجرای فعالیت‌های قرآن و عترت و برگزاری سلسله مسابقات سراسری در دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد بود.

وی گفت: در این برنامه از ۴۳ نفر دانشجو، کارمند و استاد برتر در بخش معارفی و ۱۷ نفر دانشجو، استاد و کارمند در بخش آوایی تجلیل شد.

وی افزود: مسابقات مرحله مقدماتی بخش معارفی با حضور بیش از هزار و ۷۰۰ نفر شرکت کننده همزمان با دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور و مسابقات مرحله مقدماتی بخش آوایی با حضور بیش از ۱۵۰ نفر شرکت کننده برگزار شد که تعداد ۷۰ نفر به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافته‌اند.

شاهسون یادآورشد: مسابقات مرحله کشوری در اواخر مهرماه ۱۴۰۵ با برنامه ریزی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد.