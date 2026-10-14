رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان از کسب ۱۸ نشان طلا در مجموع المپیاد‌های علمی جهانی و بین‌المللی سال ۲۰۲۶ خبر داد و این دستاورد را حدنصاب کم‌نظیر در تاریخ المپیاد‌های علمی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح دستاورد‌های دانش‌پژوهان ایرانی در المپیاد‌های علمی جهانی و بین‌المللی سال ۲۰۲۶ افزود: امسال مجموع مدال‌های طلای ایران در این رقابت‌ها به ۱۸ مدال رسید؛ در حالی که سال گذشته، با وجود حضور در دو مسابقه بیشتر، مجموع مدال‌های طلای کشور ۱۱ مدال بود.

وی با اشاره به شرایط دشوار برگزاری دوره‌های آمادگی المپیاد‌های علمی افزود: این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمد که به دلیل شرایط جنگی، برگزاری حضوری بسیاری از کلاس‌ها و فعالیت‌های آزمایشگاهی و عملی با محدودیت مواجه شد و دسترسی دانش‌آموزان به اینترنت و منابع علمی روز دنیا نیز با دشواری‌هایی همراه بود.

حسینی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، دانش‌پژوهان ایرانی با انگیزه و تلاش مضاعف در رقابت‌های جهانی حاضر شدند و عملکرد قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشتند. در این مسیر، اعضای کمیته‌های علمی و همکاران باشگاه دانش‌پژوهان جوان نیز نقش مهمی در آماده‌سازی و حمایت از دانش‌آموزان ایفا کردند.

ثبت نخستین‌های تاریخی در المپیاد‌های علمی

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به برخی از مهم‌ترین دستاورد‌های علمی کشور در سال جاری گفت: در المپیاد جهانی علوم زمین، ایران در بخش ارائه مستند موفق به کسب رتبه نخست اتحادیه جهانی علوم زمین شد؛ افتخاری که به گفته وی، توسط یکی از دانش‌آموزان دختر ایرانی، خانم فراهانی، به دست آمد.

وی همچنین از موفقیت تیم دختران ایران در المپیاد جهانی جغرافیا خبر داد و اظهار کرد: تیمی متشکل از دانش‌آموزان دختر ایرانی توانست رتبه نخست جهان را در بخش ارائه تیمی کسب کند. به گفته حسینی، این تیم همچنین برای نخستین بار موفق به کسب مدال المپیاد جهانی جغرافیا برای ایران شد.

حسینی در ادامه به دستاورد ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: با وجود چالش‌های ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده برای زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، تیم ایران برای نخستین بار موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شد.

وی ابراز امیدواری کرد که ایران طی سه سال آینده بتواند جایگاه خود را در میان سه کشور برتر المپیاد جهانی هوش مصنوعی تثبیت کند.

بهترین نتیجه ۲۰ سال اخیر ایران در المپیاد جهانی فیزیک

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به عملکرد تیم ملی فیزیک ایران تصریح کرد: تیم پنج‌نفره کشور موفق به کسب سه مدال طلا و دو مدال نقره در المپیاد جهانی فیزیک شد؛ نتیجه‌ای که به گفته وی، بهترین عملکرد ایران در این رقابت‌ها طی ۲۰ سال اخیر به شمار می‌رود.

حسینی افزود: ایران در هشت سال گذشته مجموعاً یک مدال طلای المپیاد جهانی فیزیک کسب کرده بود، اما دانش‌آموزان کشور در سال جاری توانستند سه مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورند.

وی همچنین از کسب رتبه نخست جهان در بخش تجربی المپیاد جهانی فیزیک خبر داد و این موفقیت را از دیگر دستاورد‌های مهم تیم ایران در سال جاری عنوان کرد.

حضور مؤثر ایران در عرصه بین‌المللی المپیاد‌ها

حسینی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی ایران فراتر از کسب مدال گفت: دستاورد‌های امسال تنها به نتایج علمی محدود نمی‌شود، بلکه حضور فعال دانش‌پژوهان و سرپرستان ایرانی در عرصه بین‌المللی، زمینه افزایش تعاملات علمی و تقویت جایگاه ایران در مجامع مرتبط با المپیاد‌ها را فراهم کرده است.

وی با اشاره به انتخاب ایران برای ریاست کل المپیاد جهانی زیست‌شناسی اظهار کرد: این انتخاب نشان‌دهنده ظرفیت علمی کشور و اهمیت مشارکت فعال در ساختار‌های بین‌المللی المپیاد‌های علمی است.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان همچنین از انتخاب یک نماینده ایرانی به عضویت کمیته طراحی سؤال و اخلاق المپیاد جهانی خبر داد و این اتفاق را گامی در جهت افزایش مشارکت ایران در فرآیند‌های علمی و اجرایی این رقابت‌ها دانست.

روایت دانش‌آموزان ایرانی از شهدای میناب در رقابت‌های جهانی

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام دانش‌آموزان ایرانی در معرفی رویداد‌های مرتبط با مدرسه میناب به شرکت‌کنندگان سایر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: اعضای تیم‌های ملی المپیاد‌های علمی ایران امسال از نماد‌ها و یادبود‌هایی با محوریت شهدای دانش‌آموز مدرسه طیبه میناب استفاده کردند.

به گفته وی، کوله‌پشتی صورتی با نقش یادبود شهدای میناب، جاکلیدی‌های مرتبط با این مدرسه و لباس‌هایی با طرح نقشه ایران از جمله نماد‌هایی بود که دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی همراه داشتند.

حسینی افزود: این اقدامات زمینه گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان و سرپرستان سایر کشور‌ها درباره رویداد‌های ایران را فراهم کرد و برخی از شرکت‌کنندگان خارجی نیز درباره این حوادث با اعضای تیم ایرانی گفت‌و‌گو کردند.

المپیاد‌های ایرانی؛ بستری برای گسترش مرجعیت علمی

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در ادامه به برگزاری المپیاد‌های علمی با ابتکار دانش‌پژوهان ایرانی اشاره کرد و گفت: برگزاری المپیاد هندسه ایران در حدود ۳۰۰ شهر جهان و مشارکت ۷۳ کشور در المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران، از ظرفیت‌های علمی کشور برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی حکایت دارد.

وی افزود: حضور کشور‌های مختلف در این رقابت‌ها نشان می‌دهد که دانش‌پژوهان ایرانی علاوه بر توانایی رقابت در عرصه جهانی، از ظرفیت لازم برای طراحی و برگزاری رویداد‌های علمی بین‌المللی نیز برخوردارند.

حسینی با تأکید بر ضرورت حمایت از استعداد‌های برتر کشور خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، حمایت از کمیته‌های علمی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت نخبگان جوان می‌تواند به تداوم این موفقیت‌ها و افزایش نقش ایران در عرصه بین‌المللی علم کمک کند.

وی در پایان، با قدردانی از دانش‌آموزان مدال‌آور، اعضای کمیته‌های علمی و مجموعه همکاران باشگاه دانش‌پژوهان جوان، ابراز امیدواری کرد که دستاورد‌های سال جاری زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر دانش‌پژوهان ایرانی در رقابت‌های جهانی و توسعه جایگاه علمی کشور باشد.