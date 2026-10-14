به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در آیین تجلیل از برگزیدگان قوه قضائیه که با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و جمعی از مسئولان عالی قضایی و کارکنان دستگاه قضا برگزار شد، از جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل، به عنوان دادستان برتر ملی تقدیر و نشان شایستگی و لیاقت عدلیه به وی اهدا شد.

این انتخاب در چارچوب فرآیند ارزیابی ملی قوه قضائیه صورت گرفته که با هدف شناسایی و تجلیل از مدیران و کارکنان برتر دستگاه قضایی و بر پایه شاخص‌های ارزیابی و بررسی عملکرد در سطوح مختلف استانی و ملی انجام می‌شود.

حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، در این مراسم با تشریح روند انتخاب برگزیدگان اظهار کرد: دستورالعمل مربوط به این ارزیابی، حاصل خرد جمعی و تلاش‌های هم‌افزای بخش‌های مختلف قوه قضائیه است.

وی افزود: فرآیند انتخاب برگزیدگان در مسیری چندمرحله‌ای و شفاف انجام شده و از تشکیل دبیرخانه و تدوین شاخص‌های ارزیابی آغاز شده است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: سپس موضوع با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطوح استانی و ملی و بررسی‌های دقیق در کمیسیون مرکزی دنبال شده تا دقت و امانت‌داری در انتخاب افراد شایسته به حداکثر برسد.

جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل، از جمله مسئولان قضایی استان است که رویکرد مردم‌مداری، پیگیری مطالبات عمومی و حضور میدانی در موضوعات مرتبط با حقوق عامه، از محور‌های مورد توجه در فعالیت‌های وی به شمار می‌رود.

رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، پیگیری پرونده‌های دارای اهمیت اجتماعی و ورود به موضوعات مرتبط با حقوق عامه، از جمله زمینه‌هایی است که عملکرد دادستانی در آنها می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ارتقای احساس عدالت در جامعه نقش‌آفرین باشد.

در کنار این رویکرد، پایبندی به قانون، صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با تخلفات و پیگیری مطالبات عمومی، از انتظارات اساسی جامعه از مسئولان قضایی است؛ انتظاراتی که تحقق آنها نیازمند استمرار نظارت، پاسخ‌گویی و رسیدگی دقیق به مسائل و پرونده‌هاست.

در ارزیابی رویکرد مدیریتی دادستان مرکز استان اردبیل، مردم‌داری، قانون‌مداری، پیگیری امور در راستای منویات مقام معظم رهبری از ویژگی‌هایی است که در توصیف منش کاری وی مورد تأکید قرار گرفت این ویژگی‌ها که به سرمایه اجتماعی دستگاه قضا تبدیل شده و با رعایت حقوق مردم، اجرای دقیق قانون و برخورد منصفانه با پرونده‌ها همراه است.

دریافت نشان شایستگی و لیاقت قوه قضائیه از سوی دادستان اردبیل، در کنار تقدیر از عملکرد وی در سطح ملی، فرصتی برای توجه بیشتر به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق عامه و تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم فراهم می‌کند.

انتخاب جلال آفاقی به‌عنوان دادستان برتر ملی و اهدای نشان شایستگی و لیاقت عدلیه به وی، از رویداد‌های مهم مرتبط با مجموعه قضایی استان اردبیل به شمار می‌رود؛ رویدادی که انتظار می‌رود با استمرار رویکرد مردم‌مدارانه، قانون‌مداری و پیگیری مطالبات عمومی، زمینه‌ساز تقویت بیش از پیش اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد.