دادستان عمومی و انقلاب مهریز: در پی رصد‌های اطلاعاتی اداره اطلاعات شهرستان و اقدامات انجام‌شده، یکی از متهمان فعال در زمینه تولید مشک‌های مورد استفاده برای حمل و قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم در قاچاق حرفه‌ای سوخت مشارکت داشته است؛ در جریان این اقدام، شبکه مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه مذکور نیز شناسایی و متلاشی شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از طی مراحل قانونی و با صدور قرار قضایی روانه زندان شد.

دادستان مهریز اظهار داشت: مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با عوامل و شبکه‌های سازمان‌یافته مرتبط با این فعالیت‌ها، با جدیت در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.