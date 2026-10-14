۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن بار در نیمه نخست امسال از طریق ناوگان حمل و نقل بار جاده‌ای درخراسان رضوی جا به جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: از مجموع میزان بار جابجا شده در استان،سهم کالا‌های کشاورزی، دامی و غذایی۲۳ درصد، اقلام فلزی حدود ۱۷ درصد و سایر موارد ۲۰ درصد بوده است.

جعفر شهامت تاکید کرد : خراسان رضوی به دلیل موقعیت راهبردی و برخورداری از مرز‌های مشترک با کشور‌های همسایه، نقش مهمی در حمل‌ونقل بین‌المللی، ترانزیت کالا و جابه‌جایی محموله‌های داخلی دارد و جایگاه پنجم را در بین استان‌های کشور در حوزه حمل‌ونقل داخلی کالا دارد.