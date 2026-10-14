رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان از شناسایی ۳۹۶ واحد صنفی متخلف در جریان ۲ هزار و ۶۰۰ بازدید نظارتی طی هفت‌ماهه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان از شناسایی ۳۹۶ واحد صنفی متخلف در جریان ۲ هزار و ۶۰۰ بازدید نظارتی طی هفت‌ماهه گذشته خبر داد.

بهرام عبدالله‌پور در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان جویبار گفت: در پی بازرسی‌های انجام‌شده، برای واحد‌های متخلف پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد که ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۹ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به انجام بازرسی‌های مشترک با همکاری شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بسیج اصناف افزود: در این مدت، ۱۲۰ گزارش مردمی نیز در ستاد خبری ثبت و پیگیری شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جویبار همچنین از انجام حدود ۳۰۰ بازدید در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و تشکیل هشت پرونده تخلف در این بخش خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌های اخیر مربوط به روغن موتور، ارزش تخلف حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

عبدالله‌پور با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار و برخورد قانونی با تخلفات صنفی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.