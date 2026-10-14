با کشف ۴ لاشه فوک خزری در ساحل بابلسر، شمار تلفات ثبت‌شده این گونه در سواحل مازندران از ابتدای امسال به ۳۶ قلاده رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، روح‌اله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در ادامه پایش‌های منسجم سواحل استان، لاشه ۴ قلاده فوک خزری از تاریخ ۷ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در ساحل شهرستان بابلسر توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت کشف شد.

وی افزود: بررسی کارشناسان اعزامی نشان داد لاشه‌ها به دلیل گذشت زمان از مرگ، در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند؛ به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی فراهم نبود.

اسماعیلی ادامه داد: با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، لاشه‌ها به‌صورت بهداشتی دفن شدند تا از آلودگی احتمالی محیط زیست جلوگیری شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مازندران با تأکید بر تداوم پایش سواحل استان گفت: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در سراسر سواحل فعال است و شهروندان و صیادان می‌توانند موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر است و در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در گروه گونه‌های در خطر انقراض قرار دارد.