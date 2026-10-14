رئیس آموزش و پرورش لوداب گفت: مدارس لوداب با وجود تلاش مجموعه آموزشی، همچنان با کمبودهای زیرساختی و معلم مواجه‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، داور دانش‌پایه رئیس آموزش و پرورش لوداب در نشست شورای اداری لوداب با اشاره به مشکلات مدارس این منطقه گفت: از زمان پذیرش مسئولیت آموزش و پرورش لوداب، کمبود تجهیزات اولیه در برخی مدارس از جمله تخته وایت‌برد، صندلی معلم و رایانه از جمله مسائلی بوده که با آن مواجه شده‌ایم.

دانش‌پایه با بیان اینکه بخش عمده مدارس منطقه به‌صورت حضوری فعالیت می‌کنند، افزود: با وجود مشکلات موجود، بیش از ۸۵ درصد مدارس منطقه به‌صورت حضوری فعالیت داشته‌اند و خوشبختانه در روند برگزاری امتحانات و فعالیت‌های آموزشی نیز مشکل خاصی گزارش نشد.

رئیس آموزش و پرورش لوداب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی گفت: با همکاری همکاران، سازماندهی مدارس در فضایی منظم انجام شد، اما انصراف برخی نیروها از شغل معلمی و استفاده تعدادی دیگر از مرخصی بدون حقوق، مشکلاتی در تأمین نیروی انسانی مدارس ایجاد کرد.

کمبود معلم در برخی مدارس لوداب

دانش‌پایه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در برخی روستاها تصریح کرد: مدرسه روستای بلوچ که به‌تازگی احیا شده است، با مشکل تأمین معلم مواجه بوده و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به توزیع نیروی انسانی در مناطق محروم را نشان می‌دهد.

وی با انتقاد از نحوه تخصیص برخی نیروهای آموزشی بیان کرد: در یکی از موارد، برای مدرسه حیدرآباد در رشته ریاضی مجوز جذب معلم صادر شده، اما تا بیستم مهرماه خبری از حضور معلم در مدرسه نبوده است. در پیگیری انجام‌شده نیز اعلام شد که این نیرو در یاسوج مشغول تدریس است.

رئیس آموزش و پرورش لوداب ادامه داد: وقتی برای یک مدرسه در منطقه‌ای محروم نیروی تخصصی در نظر گرفته می‌شود، انتظار می‌رود این نیرو در همان محل خدمت حاضر شود؛ زیرا انتقال نیروها به مناطق برخوردارتر، بدون توجه به نیاز مدارس محروم، مشکلات آموزشی این مناطق را تشدید می‌کند.

تجهیزات فرسوده و محرومیت مدارس از امکانات

دانش‌پایه با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه تجهیزات آموزشی گفت: در حالی که برخی مدارس از چند دستگاه رایانه برخوردارند، مدارسی در لوداب حتی از یک سیستم رایانه‌ای نیز محروم هستند و این تفاوت امکانات، شرایط نابرابری را برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به فرسودگی خودروهای مورد استفاده در مجموعه آموزشی منطقه افزود: خودروهایی که از سال‌های گذشته در اختیار آموزش و پرورش لوداب قرار گرفته‌اند، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند؛ با این حال، این منطقه همچنان از دریافت خودروهای جدید محروم مانده است.

رئیس آموزش و پرورش لوداب با بیان اینکه شرایط جغرافیایی منطقه، ارائه خدمات آموزشی را دشوارتر می‌کند، اظهار کرد: پراکندگی روستاها و فاصله مدارس، ضرورت برخورداری از امکانات و تجهیزات مناسب را دوچندان کرده است و نمی‌توان نیازهای لوداب را با مناطق برخوردار و متمرکز مقایسه کرد.

لزوم توجه مسئولان به مطالبات آموزشی لوداب

دانش‌پایه با اشاره به وضعیت برخی مدارس منطقه گفت: مدرسه شهید هدایتی‌نسب در شهر چیتاب نیز از جمله مدارسی است که وضعیت فضای آموزشی و امکانات آن نیازمند بررسی و رسیدگی است و انتظار داریم مسئولان مربوطه برای رفع مشکلات این مدارس اقدام کنند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های مسئولان شهرستانی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار ما این است که مشکلات آموزش و پرورش لوداب به‌صورت جدی پیگیری شود و در تخصیص تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات پشتیبانی، نیاز واقعی مدارس منطقه مورد توجه قرار گیرد.