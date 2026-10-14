رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از پیگیری راه‌اندازی نمایشگاه دائمی ایران در بصره خبر داد و استفاده از ظرفیت‌های زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کشور را برای افزایش صادرات خواستار شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک ایران برای گسترش تجارت خارجی، خواستار رفع موانع فعالیت پایانه‌های مرزی و استفاده از ظرفیت‌های زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کشور برای افزایش صادرات شد و از پیگیری راه‌اندازی نمایشگاه دائمی ایران در بصره خبر داد.

ابراهیم عزیزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «شیراز نمایشگاه ۱۴۰۵» با اشاره به ظرفیت‌های تجاری مرز‌های کشور اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی ایران فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه تجارت، ترانزیت، درآمدزایی و رونق تولید فراهم کرده است و باید از این ظرفیت‌ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور استفاده شود.

وی با اشاره به بازدید‌های اخیر خود از پایانه‌های مرزی شرق و جنوب کشور افزود: چند روز پیش در مرز میلک در سیستان و بلوچستان حضور داشتم؛ مرزی که روزانه حدود ۹۰۰ کامیون در آن تردد می‌کنند. در این بازدید توافق شد تعداد پل‌های تردد از یک پل به سه پل افزایش یابد تا عبور کامیون‌ها تسهیل و ترافیک روان‌تر شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از طریق مرز‌های زمینی، ریلی، دریایی و هوایی موقعیت مناسبی برای خلق ثروت، رونق تولید و افزایش صادرات دارد و وزارت امور خارجه باید با تمام توان برای رفع موانع فعالیت پایانه‌های مرزی اقدام کند.

دیپلماسی اقتصادی در خدمت تجارت خارجی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و مرزی اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت، یکی از محور‌های اساسی گفت‌و‌گو‌های کمیسیون امنیت ملی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، موضوع دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی مرزی بود.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور باید مستقیماً در خدمت اهداف اقتصادی و تجاری قرار گیرد و دستگاه دیپلماسی نیز با استفاده از امکانات موجود، زمینه رفع موانع تجارت و توسعه ارتباطات اقتصادی با کشور‌های همسایه را فراهم کند.

پیگیری راه‌اندازی نمایشگاه دائمی ایران در بصره

عزیزی همچنین از پیگیری ایجاد نمایشگاه دائمی ایران در بصره برای گسترش مبادلات تجاری با عراق خبر داد و گفت: سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران باید در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند.

وی افزود: پیش از این گفت‌و‌گو، نشستی با سرکنسول ایران در بصره داشتیم که در آن ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه بررسی شد. در این نشست اعلام شد فرصت‌های قابل‌توجهی در بصره وجود دارد و امکان راه‌اندازی یک نمایشگاه دائمی ایران و عراق در این شهر فراهم است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: ایجاد چنین نمایشگاهی می‌تواند زمینه عرضه مستقیم کالا‌های ایرانی را فراهم کند و فرصتی برای صنعتگران، تجار، صادرکنندگان و بازرگانان کشور، به‌ویژه فعالان اقتصادی استان فارس، باشد تا محصولات خود را بدون واسطه عرضه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نمایندگی‌های سیاسی ایران در توسعه تجارت خارجی گفت: کمیسیون امنیت ملی بر فعال‌سازی حداکثری سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها در حوزه اقتصادی تأکید دارد تا از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مبادلات تجاری استفاده شود.

حضور ۳۰ هیئت اقتصادی از ۱۳ کشور در «شیراز نمایشگاه»

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور هیئت‌های خارجی در دومین رویداد بین‌المللی «شیراز نمایشگاه» اظهار کرد: حضور ۳۰ هیئت اقتصادی از ۱۳ کشور جهان در این رویداد، با وجود تهدید‌هایی که علیه ایران مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ظرفیت کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهاست.

وی افزود: شرکت‌هایی از آسیا، غرب آسیا، حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی اروپا و آمریکا در شیراز حضور یافته‌اند و ظرفیت‌های خود را عرضه کرده‌اند. این حضور نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای انزوای اقتصادی ایران نتوانسته مانع شکل‌گیری ارتباطات تجاری با کشور‌های مختلف شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ایران باید با اتکا به توانمندی‌های خود و موقعیت منطقه‌ای کشور، نقش فعال‌تری در شکل‌دهی به مناسبات اقتصادی ایفا کند. برگزاری چنین رویداد‌هایی در شرایط فشار‌های خارجی، فرصت‌هایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌کند.

فشار‌های آمریکا نتوانست ایران را به تسلیم وادار کند

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات آمریکا علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها پس از ناکامی در جنگ ترکیبی، به دنبال محاصره دریایی و سپس محاصره هوایی بودند تا اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند و کشور را به تسلیم وادار کنند؛ اما برگزاری رویداد‌هایی با ابعاد بین‌المللی در شیراز نشان می‌دهد که ایران همچنان در حال ایجاد فرصت‌های اقتصادی است.

وی اظهار کرد: ایران در کنار مقابله با تهدید‌های بیرونی، باید از فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی استفاده کند تا این ظرفیت‌ها به توسعه تجارت، افزایش صادرات و رونق اقتصادی کشور و منطقه منجر شود.

رفع موانع سرمایه‌گذاری، معیار موفقیت نمایشگاه

عزیزی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، از مدیران اجرایی استان فارس خواست موانع پیش روی سرمایه‌گذاران داخلی و هیئت‌های اقتصادی خارجی حاضر در نمایشگاه را برطرف کنند.

وی گفت: نباید به برگزاری نمایشگاه بسنده کرد؛ بلکه باید میزان موافقت‌نامه‌های تجاری منعقدشده و حجم سرمایه‌گذاری واقعی را به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی موفقیت این رویداد در نظر گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: کشور و استان فارس با تکیه بر بخش خصوصی می‌توانند مسیر توسعه اقتصادی را طی کنند. صنعتگران کشور در سال‌های دشوار تحریم نیز کارخانه‌ها و خطوط تولید خود را تعطیل نکردند و برای تأمین نیاز‌های مردم تلاش کردند.

وی ادامه داد: وظیفه مدیران اجرایی این است که با رفع موانع، زمینه فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کنند و برای حضور و فعالیت اقتصادی آنان انگیزه ایجاد کنند.